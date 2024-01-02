Прогноз: сколько будет стоить бензин в 2024 году, есть ли хорошие новости В России ввели новые акцизы на бензин и обнулили экспортные пошлины на нефть

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 января 2024 года в России повысили акцизы на бензин и дизельное топливо, а также обнулили пошлину на экспорт нефти. Станет ли бензин дороже в 2024 году, на сколько, что говорят эксперты, будет ли в РФ топливный кризис?

Станет ли бензин дороже в 2024 году

Авторы издания «Нефть и Капитал» полагают, что бензин подорожает. С началом 2024 года в России акциз на бензин «Регуляр-95» вырос до 15 048 рублей за тонну. Кроме того, акциз на дизельное топливо достиг 10 425 рублей за тот же объем.

«Стоит ли ожидать роста цен на топливо в 2024 году? Определенно стоит, так как факторов, которые могли бы снизить цены или остановить их рост, явно не наблюдается», — делают выводы авторы издания.

Сколько стоит сегодня бензин в России

Сайт цен АЗС Benzin Price сообщает, что на сегодня стоимость бензина АИ-95 регулярного качества в Москве составляет от 51,69 до 59,79 рубля за литр. От 25% до 30% от этой цены составляет стоимость акциза, которым государство облагает торговлю топливом, эти деньги получает государство.

Стоимость стандартного дизельного топлива составляет от 59,19 до 69,10 рубля за литр. От 15% до 17% от этой цены составляет стоимость акциза.

В Санкт-Петербурге средняя стоимость бензина АИ-95 и дизтоплива за минувшую неделю составляла 54,66 и 63,16 рубля. Отмечается рост цен и в Башкирии, где цены на бензин и дизтопливо выросли в первый день нового года — 53,40 руб. за литр АИ-95 и 61,40 руб. за литр ДТ.

Бензин в России начал резко расти в цене в марте 2022 года. В 2023 году цены удалось снизить и стабилизировать. По данным AutoTraveler, по сравнению с январем 2022 года средняя цена на АИ-95 в России выросла почти на 6% (на 3 рубля за год), а на дизельное топливо — на 11,3% (более чем на 6,5 руб.)

«Если же взять динамику за последние 10 лет, то цифры выглядят более печально: за это время дизельное топливо подорожало на 58,6%, а бензины 92 и 95 — на 47%», — отмечает «Нефть и Капитал».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему отменили экспортные пошлины на нефть

Издание Finmarket сообщило об отмене экспортных пошлин на российскую нефть с 1 января 2024 года. «Обнуление» коснулось пошлин на вывоз сырой нефти (с $24,7 за тонну до нуля). Спотовая стоимость барреля нефти российской марки Urals составляет на начало января $59,7. Так, экспортная пошлина на нефть составляла около 5%, которые уходили государству.

Кроме того, обнулились пошлины на вывоз темных и светлых нефтепродуктов и масел, товарного бензина, нафты и кокса. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в течение года колебались. Обнуление ставки пошлины стало результатом завершения налогового маневра, который осуществляется с 2019 года.

В то же время с 1 января вступили в силу новые ограничения на добычу нефти в России и мире в рамках соглашения ОПЕК+. РФ обязуется сократить добычу на 0,5 млн баррелей в сутки. Средний уровень добычи в России в 2023 году составлял, по различным источникам, от 10,5 до 11,2 млн баррелей в день. В первом квартале 2024 года участники ОПЕК+ намерены сократить добычу еще на 2,2 млн баррелей в день.

Что говорят эксперты о ценах на бензин в России

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила, что ожидает сильных колебаний от цен на бензин на российском рынке. В целом уровень цен будет управляться темпами инфляции в России и курсом валют, считает она. Минфин ранее объявил 4,5% целевым уровнем инфляции в 2024 году.

Руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов в середине декабря 2023 года отмечал, что снижение оптовых цен на бензин в России практически не оказало влияния на розницу. Он предупредил, что оптовые цены в 2024 году вновь могут начать расти, провоцируя цепную реакцию.

Собеседники «Коммерсанта» также назвали декабрьские цены годовым минимумом. По их оценкам, рост цен на топливо не начнется раньше президентских выборов.

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