Власти РФ отказались от потолка цен на бензин: сколько будет стоить топливо «Известия»: кабмин не поддержал законопроект о регулировании цен на бензин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В правительстве России не поддержали законопроект о регулировании стоимости топлива. Почему власти решили не устанавливать потолок цен, какой будет цена на бензин и дизель?

Чем обосновано решение правительства

Кабмин даст отрицательный отзыв на законопроект о потолке розничных цен на бензин и дизель, сообщают «Известия». В проекте отзыва утверждается, что законопроект о регулировании цен не нашел поддержки регуляторов. Материалы, прилагаемые к законопроекту, не содержат анализа и оценки влияния введения предлагаемых мер на розничные рынки бензина и дизеля, отмечается в документе.

«В цену товаров включаются затраты на производство, транспортные расходы, оптовая наценка, затраты на реализацию продукции и иные издержки, в том числе налоговые (акцизы, НДПИ, НДС, налог на прибыль) и связанные с доставкой топлива в отдаленные районы с низкой плотностью населения. С учетом указанных факторов хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу товаров, самостоятельно принимают решения о ценах на них», — подчеркивается в проекте отзыва.

Согласно документу, введение регулирования отрицательно скажется на свободном рыночном ценообразовании, сделает менее привлекательными инвестиции в развитие НПЗ и сетей АЗС, а также «создаст ситуацию недостаточности стимулов поставок топлива на внутренний рынок, что, в свою очередь, создаст предпосылки возникновения дефицита». Все это приведет к неконтролируемому росту цен, уверены в кабмине.

Проект отзыва находится еще на стадии подготовки, после его направят в Госдуму.

Кто автор законопроекта о регулировании цен на топливо

Законопроект о предельной стоимости топлива осенью внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Предельно допустимыми назывались розничные цены, выше которых бензин и дизель не могут быть реализованы потребителям.

Согласно инициативе ЛДПР, эти изменения должны были внести в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». В случае принятия он вступил бы в силу с 1 января 2024 года.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько будет стоит бензин в 2024 году

В середине сентября оптовые цены на бензин АИ-92 впервые превысили 70 тысяч рублей за тонну, на авиакеросин — 75 тысяч рублей за тонну. Они начали расти в конце апреля — начале мая на фоне объявления планов Минфина о снижении вдвое объема бюджетных компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание цен на внутреннем рынке вдвое.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с NEWS.ru заявил, что сейчас нельзя точно определить, какие цены на топливо будут в 2024 году.

«Думаю, правительство попытается вернуться к формуле, которую оно уже применяло: чтобы цена росла не выше, чем уровень инфляции. Поэтому надо смотреть, какая в следующем году будет инфляция, что там прогнозируют. Предполагаю, примерно то же самое, что и в этом году будет с инфляцией. Сейчас прогнозируют под 7%, может, 6%, надо смотреть прогнозы ЦБ, кабмина», — отмечает Юшков.

Эксперт рынка ресурсов Владимир Демидов в комментарии NEWS.ru выразил уверенность в росте цен на нефтепродукты.

«Я сомневаюсь, что в долгосрочной перспективе временное ограничение на экспорт бензина стабилизирует внутренней рынок России. В ближайшем будущем, чтобы решить внутренние проблемы, это решение может помочь. Однако в итоге мы все равно будем получать растущие цены на нефтепродукты», — констатировал специалист.

Как сообщается на сайте 2024god.com, котировка за литр бензина в 2024 году составит примерно 66,83 рубля за литр.

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