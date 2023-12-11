Бензин сильно подешевел в опте: снизятся ли цены на заправках Экономист Деев: до Нового года топливо в РФ не подорожает, это произойдет весной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оптовые цены на популярные в России марки бензина с середины ноября упали на 14–15%. Летний дизель же торгуется гораздо ниже своих сентябрьских максимумов. Что в это же время происходит с ценами на заправках и как они изменятся в ближайшие месяцы, попытался понять NEWS.ru.

Как упали оптовые цены на бензин и дизель

Оптовые (или биржевые) цены на бензин на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже стремительно падают с середины ноября, пишет «Коммерсантъ».

Так, стоимость топлива марки АИ-92 8 декабря опустилась до 41,6 тыс. руб. за тонну, что на 15% дешевле, чем было 14 ноября. А бензин АИ-95 подешевел до 46,3 тыс. руб. за тонну, или на 14% за неполный месяц. Последний раз цены на топливо были на таких уровнях в конце февраля 2023 года.

Что же касается дизеля, то его летние сорта тоже дешевеют. Партии такого топлива продают за 53,4 тыс. рублей за тонну, что на 28% ниже пика середины сентября. Стоимость же зимнего дизельного топлива по итогам торгов 8 декабря составила 69,2 тыс. рублей. Здесь котировки не показывают очевидного снижения, постоянно возвращаясь к росту. И по сравнению с началом года зимний дизель стоит довольно дорого — в конце февраля он был на 36,6% дешевле.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему бензин дешевеет, а зимний дизель — нет

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с NEWS.ru отмечает: снижение оптовых цен на бензин сейчас носит сезонный характер. В декабре в России падает спрос на нефтепродукты (в том числе у сельхозпроизводителей, которые работают в более теплое время года). При этом предложение бензина растет: производители расчищают и наполняют хранилища перед праздниками, чтобы в стране не возникло дефицита топлива в длинные выходные. В результате бензина вырабатывают так много, что к концу года оптовые цены на него падают.

В то же время сильного снижения розничных цен на АЗС не происходит, потому что заправщики закладываются на то, что в будущем топливо в опте для них подорожает, а государство просто не позволит им поднять цены. «Тем не менее в рамках программ лояльности это снижение будет, и оно уже прослеживается. На многие АЗС вернулись скидки на два-три рубля за литр при заправке от определенной суммы», — сказал Баженов, упомянув, впрочем, что в прошлом году такие скидки доходили до пяти рублей.

Если же говорить про зимний дизель, то цены на него держатся высоко просто потому, что в стране его мало. Его не экспортируют и поэтому производят в куда меньших объемах, чем летний.

Сколько стоят бензин и дизель на заправках

За неделю с 27 ноября по 4 декабря средняя цена бензина снизилась на 0,15%, до 54,6 руб. за литр. Марка АИ-92 подешевела на 0,16%, до 50,2 руб., АИ-95 — на 0,18%, до 54,8 руб. Цена дизтоплива за неделю выросла на 0,02%, до 64,3 руб. за литр. За ноябрь, согласно данным Росстата, по сравнению с октябрем бензин подешевел на 0,7%, дизтопливо подорожало на 0,3%.

Сегодня же, как отмечает в беседе с NEWS.ru руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, АИ-92 стоит в среднем 50,21 руб. за литр, АИ-95 — 54,8 руб., за АИ-98 просят около 68,14 руб. Дизель же сохранил свои позиции и сегодня стоит 64,27 руб. за литр.

Что будет с розничными ценами на бензин дальше

Деев отмечает, что, с учетом охлаждения спроса на нефть в мире из-за рекордной добычи в США, до Нового года подорожания топлива можно не ждать. «Да и сразу после — тоже. Ближайший рост, как мне кажется, произойдет ближе к весне, когда аграрии начнут готовиться к посевной кампании», — сказал аналитик.

Даже при негативном сценарии до конца года бензин в рознице вряд ли подорожает сильнее чем на 3%, прогнозирует в беседе с NEWS.ru директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. Но на фоне продолжающейся госполитики «слабого рубля и получения колоссальных доходов от налогообложения» он не исключает продолжения роста цен на бензин. Ведь это происходит последние 20 лет, замечает аналитик. А конкретно в последние годы бензин дорожал на АЗС на 0,25–0,5% в месяц. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов считает, что в январе бензин вырастет в цене даже на 0,7–1%. И затем еще на столько же — в феврале. «В течение 2024 года розничные цены на бензин, скорее всего, вырастут меньше, чем годовая инфляция, то есть не более чем на 3,5–4%», — заключил эксперт. И это при том, что государство будет продолжать сдерживать цены на топливо.

Руководитель отдела продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман полагает, что в ближайшие месяц-два бензин на АЗС может даже подешеветь на 3–5%. Но более сильного снижения цен ждать не стоит, потому что падению оптовых цен сейчас будет противостоять традиционное подорожание в новогодние праздники.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подешевеет ли зимний дизель

Что же касается дизеля на заправках, то здесь, прогнозирует Баженов, удешевления не будет. Напротив, возможен даже рост. Ведь чем дефицитнее продукт, тем выше на него цены на бирже и, соответственно, на заправках. Подорожает ли в итоге зимний дизель, будет зависеть от спроса и предложения, считает эксперт.

Другой точки зрения придерживается руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекса» Александр Шнейдерман. Он допускает, что дизель все же подешевеет в ближайшие месяц-два из-за снижения оптовых цен. Хотя он и признает, что сейчас стоимость зимнего дизеля держится на рекордных уровнях.

Как росли цены раньше

Летом оптовые цены на топливо держались на рекордно высоких уровнях. В рознице стоимость бензина и дизеля тоже заметно выросла, прежде всего на независимых АЗС. В сентябре рост цен более чем вдвое превысил накопленную с начала года инфляцию и составил 9,4–11,3%.

В ответ на это правительство 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля (пусть и с исключениями для Абхазии, Южной Осетии и стран ЕАЭС). Эти ограничения должны были пресечь «серый» экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок России, заявили в Министерстве энергетики России. Впоследствии многие из этих запретов сняли.

Читайте также:

Путин потребовал снизить цены: подешевеет ли бензин на АЗС

Как вырастут тарифы ЖКХ в 2024-м: что будет с ценами на свет, газ и воду

Новые тарифы на свет в 2024 году: как подорожает электроэнергия в России

Мобильная связь и интернет в РФ подорожают: как вырастут цены в 2024 году

Будет ли ипотека в России по 20%: прогнозы экспертов