Энергоэксперт раскрыла, от чего будут зависеть цены на топливо в 2024 году Энергоэксперт Бунина: цены на топливо в 2024 году буду зависеть от курса валют

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на топливо в России в 2024 году будут зависеть от уровня инфляции и от курса валют, рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. В беседе с РИАМО она подчеркнула, что, если рубль будет падать относительно доллара и евро, стоимость бензина для российских автомобилистов вырастет.

Если рубль будет постепенно падать относительно доллара и евро, то стоимость бензина будет выше, потому что на биржах топливо торгуется в долларах. А от цены на внешнем рынке бензина будет зависеть стоимость топлива для российских автомобилистов, — пояснила эксперт.

По словам Буниной, цены на топливо до весны 2024 года сохранятся на нынешнем уровне или будут колебаться в пределах 6-8% в зависимости от геополитической ситуации. Она также напомнила, что в этом году ситуация с бензином была нестабильной. В том числе на некоторых заправках в регионах просто не было дизеля. Этому способствовал ряд причин, например, сезонность и ремонтные работы на нефтеперерабатывающих заводах.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь ранее выступил с инициативой закупать для госслужащих отечественные автомобили на газомоторном топливе, идею одобрили в Минэнерго. В ведомстве при этом уточнили, что долю таких закупок нужно устанавливать директивно.