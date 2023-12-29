Власти объявили новую перестройку. Что в результате будет с Россией?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что Россия переходит на этап «достаточно интенсивной перестройки». Получится ли ее совершить без негативных последствий и что эта перестройка поменяет в экономике и жизни России, разбирался NEWS.ru.

Как новая перестройка повлияет на импортозамещение

Первым направлением перестройки Белоусов назвал импортозамещение. «Мы видим, что отрасли, которые выпускают товары длительного пользования и оборудование, растут на 1–2% в месяц со снятой сезонностью (то есть без учета сезонного фактора. — NEWS.ru) — в годовом измерении это 15–20%», — отметил чиновник.

И такой рост опирается на вливание инвестиций. Без этого обеспечить такие темпы производства невозможно, говорит Белоусов.

Как будут развивать логистику

Вторым направлением перестройки Белоусов назвал вложения в логистику. «Идет достаточно мощная перестройка логистической структуры, и за всем этим стоят серьезные капиталовложения: это огромная программа РЖД, беспрецедентная по масштабам, и программы логистических компаний, таких как „Дело“, „Трансконтейнер“, FESCO и т. д.», — сказал вице-премьер.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В этой связи NEWS.ru напоминает, что РЖД были среди тех госкомпаний, которые два месяца назад обратились к правительству РФ с просьбой о помощи, а именно о субсидиях на кредиты из-за слишком высокой ключевой ставки. В компании-перевозчике утверждали, что без поддержки государством крупных инфраструктурных проектов единственным альтернативным источником средств станет рост тарифов для грузоотправителей. А по ранее опубликованным прогнозам Минэкономразвития, с 1 декабря 2023 года рост грузовых железнодорожных тарифов должен был составить 10,75%. В свою очередь, удорожание логистики уже точно приведет к росту цен на товары, в том числе продукты.

Какое направление перестройки станет главным позже

В перспективе самым важным направлением станут инвестиции в рост производительности труда, сказал Белоусов. Но этот процесс требует не просто обновления производственного аппарата, а еще и закрепления определенных компетенций, говорит чиновник.

«Например, в использовании цифровых технологий для того, чтобы получить отдачу в виде повышения добавленной стоимости, капитализации компании. А носители компетенции — это люди. И здесь возникает ограничение, связанное с достаточным уровнем компетенций, достаточным количеством обладающих ими людей», — заключил вице-премьер.

Впрочем, пока не ясно, стоит ли рассчитывать в связи с этим на рост зарплат. Эксперты уже неоднократно говорили, что потенциал повышения зарплат и соцвыплат в 2023 был почти исчерпан, а в 2024 году после выборов президента эта необходимость может и вовсе отпасть. В результате рост пенсий и зарплат рискует застопориться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какими будут условия новой перестройки

Белоусов назвал три условия, которые важны для получения инвестиций: растущие рынки, предсказуемость ситуации и дешевые деньги. По его словам, первое условие выполняется — компании понимают, куда им инвестировать, а в случае с предсказуемостью условий, «конечно, есть сложности», с которыми работает кабинет министров.

Что же касается дешевых денег, то аналитики уже предсказывали, что после президентских выборов власти перестанут вкладывать большие средства в укрепление рубля и к концу следующего года курс доллара может сильно уйти за 100.

Кроме того, после выборов Центробанк может перейти к снижению ключевой ставки, говорит в беседе с NEWS.ru частный инвестор Федор Сидоров. И это тоже приведет к снижению курса рубля. «А вот с предсказуемостью [ситуации в экономике из-за санкций и других рисков] пока проблемы. Но, на мой взгляд, ясность в этом вопросе должна появиться в ближайшие пару лет. Соответственно, при позитивном прогнозе, первые результаты инвестиционной перестройки мы увидим году к 2026-му, а полностью завершится этот процесс в 2030 году», — сказал аналитик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Есть ли риски у новой перестройки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина уже предупреждала о рисках, которые несет с собой импортозамещение. Она согласна, что его нужно развивать, особенно в наиболее критических сферах. Но закрываться нельзя. Напротив, нужно продолжать торговлю с другими странами. «Я считаю, что наша экономика ни в коем случае не должна самоизолироваться. Не весь мир хочет с нами торговать, но есть страны, которые готовы к этому, готовы развивать наши компании, готовы выходить и искать новые рынки сбыта», — говорила она.

Ранее в беседе с NEWS.ru экономист Денис Ракша предсказывал структурную перестройку всей российской экономики. Через 1–2 года ее отрасли трансформируются. При этом объемы ВВП (по этому показателю обычно оценивают экономический рост стран) формально могут при этом даже не упасть, а вырасти, несмотря на сложную экономическую ситуацию. Но реструктуризация рискует привести к перекосам, которые будут ощутимы спустя долгое время. Например, «сокращение строительства за счет увеличения выпуска пушек» чревато созданием активов, которые не производят денег, предостерегает эксперт.

Первый министр экономики РФ доктор экономических наук Андрей Нечаев считает, что перекос экономики в сторону военных нужд будет более выраженным. Это приведет к формированию системы советского типа, сконцентрированной на узком числе направлений, в основном связанных с оборонным комплексом. Такой путь эксперт считает опасным, напоминая, что, «хотя первый спутник и был советским», лучшим автомобилем при этом оставался «итальянский FIAT 60-х годов, выпускаемый под маркой „Жигули“».

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