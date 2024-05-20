В России приостановили временный запрет на экспорт бензина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство отменило временный запрет на экспорт бензина до 30 июня, однако с 1 июля по 31 августа запрет снова будет действовать, сообщается в официальном канале кабмина в Telegram. Такое решение было принято для обеспечения стабильности на рынке топлива в период повышенного спроса.

Решение принято с учетом насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, недопущения снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими предприятиями из-за затоваривания автомобильным бензином, — говорится в сообщении.

Также, по данным правительства, было необходимо избавить порты от запасов топлива, предназначенных для экспорта, но не вывезенных непосредственными производителями после введения ограничений.

Ранее Минэнерго РФ обратилось в правительство с предложением временно приостановить запрет экспорта бензина, который действует с марта. По данным властей, в настоящий момент российский рынок бензина перенасыщен предложением.

Также сообщалось, что доходы российского бюджета от продажи нефти и газа в период с января по апрель 2024 года составили 4,157 трлн рублей. Это на 82,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее.