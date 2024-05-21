Кабмин снял запрет на экспорт бензина: что теперь будет с ценами на топливо

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Правительство временно отменило запрет на экспорт бензина из России, действовавший с 1 марта 2024 года. Основная причина — насыщение внутреннего рынка топлива. Поставки бензина в другие страны на данный момент разрешены до 30 июня, а дальше кабмин будет смотреть по ситуации. NEWS.ru рассказывает, как это отразится на тарифах АЗС.

Что известно о приостановке действия запрета на экспорт

Правительство России приняло решение приостановить действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня текущего года.

При этом ограничения на данные поставки будут сохранены с 1 июля по 31 августа.

Как пояснили в правительстве, они были временно отменены на фоне насыщения внутреннего рынка автомобильного топлива, а также для того, чтобы не допустить снижения объемов переработки на некоторых НПЗ из-за затоваривания автомобильным бензином. Кроме того, возможность возобновить экспорт призвана освободить порты от топлива, которое должно было быть поставлено зарубежным потребителям, но не было вывезено из-за запрета камбина.

В Минэнерго уточнили, что цели, для которых вводилось эмбарго на экспорт, были достигнуты. Внутренний рынок полностью обеспечен предложением и насыщен моторным топливом. По данным ведомства, запасы на НПЗ и нефтебазах составляют около 2,1 млн тонн автомобильного бензина и 4 млн тонн дизтоплива. При этом правительство продолжит следить за обеспечением рынка топливом и «приостановка запрета может быть либо продлена, либо отменена в зависимости от ситуации», уточнили в министерстве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда и зачем был запретили экспорт топлива

Временный запрет на экспорт бензина в России ввели 1 марта для стабилизации цен на внутреннем рынке в период повышенного спроса. Мера не касалась согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Одновременно было решено увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

Идея с ограничением экспорта принадлежала вице-премьеру Александру Новаку. В своем письме от 21 февраля главе кабмина он предупреждал, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановым ремонтом на НПЗ, а также летними отпусками. При этом он настаивал на принятии предупредительных мер по сдерживанию цен на бензин.

В мае Новак заявил, что меры по закрытию экспорта, которые были приняты с 1 марта, сработали в полном объеме. «Рынок насыщен и даже более того — перенасыщен», — указывал он. Тогда же он рассказал, что Минэнерго предложило правительству временно приостановить ограничения, однако разрешить экспорт бензина на время, «чтобы не иметь потом дефицита».

Власти уже вводили запрет на экспорт нефтепродуктов ранее (чтобы сбить рекордно высокие цены в опте) — с 21 сентября 2023 года. Эмбарго на бензин сняли с 17 ноября, на летний дизель — с 22 ноября.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с ценами на топливо сейчас

Биржевые (то есть оптовые) цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала года выросли на 16–31%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). В мае оптовые цены на бензин увеличились на 4,6–6,5%, на дизель — на 1%.

По данным Росстата, в рознице стоимость АИ-92 и АИ-95 с начала января увеличилась на 1,2% и 1,5% соответственно. Дизель подорожал на 0,7%.

За последнюю неделю (с 7 по 13 мая) цены на бензин выросли в 39 субъектах РФ, сильнее всего — в Хабаровском крае, на 0,5%. В Москве они практически не изменились, в Санкт-Петербурге — выросли всего на 0,1%. При этом снижение было зафиксировано в пяти регионах, ощутимее всего в Магаданской области (-0,2%).

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сколько сегодня стоит бензин в России

На 21 мая биржевая стоимость бензина марки АИ-92 составляет 49,2 тыс. рублей за тонну, АИ-95 — 56,9 тыс. рублей. Летний дизель в настоящее время стоит 61,9 тыс. По данным портала Fuelprices.ru, средние цены на горючее в РФ на 13 мая составляли: дизельное топливо — 65,21 рублей за литр, АИ-92 — 50,89 рубля, АИ-95 — 55,74 рубля и АИ-98 — 69,48 рубля.

Дороже всего топливо стоит в Дальневосточном и Южном федеральных округах, при этом разница в максимальной и минимальной ценах по России доходит до 41% по бензину и до 45% — по дизелю. Например, в Орле литр дизеля стоит 59,2 рубля, а в Южно-Сахалинске — 86,04 рубля. Цена литра АИ-92 в Сыктывкаре составляет 46,18 рубля, а в Якутске — 65,20 рубля.

Как отмена запрета на экспорт бензина повлияет на цены

Цены на бензин могут вырасти после отмены блокировки его экспорта за границу, однако они и без того могут увеличиться за счет растущего спроса в период отпусков, говорит в беседе с NEWS.ru независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его оценкам, летом топливо на АЗС может подорожать на 5–7%.

Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров отмечает, что оптовые цены уже потянулись вверх и если рост продолжится, данный тренд появится в розничных ценах спустя две-три недели. «Но вряд ли это произойдет, так как снятие запрета на экспорт введено только на месяц», — объясняет он NEWS.ru.

По мнению руководителя департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, розничные цены на дизель и бензин «будут постепенно повышаться в течение летнего периода». «Потребителям следует быть готовыми к возможному увеличению затрат на топливо, а также к временным перебоям с поставками топлива на отдельные заправки», — говорит собеседник NEWS.ru. Но о дефиците как таковом речь не идет, в данном случае имеются в виду возможные временные проблемы с логистикой, подчеркивает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменят ли ситуацию атаки украинских БПЛА на российские НПЗ

Попытки вооруженных сил Украины нанести ущерб российским нефтеперерабатывающим предприятиям вряд ли будут иметь серьезных успех, считает Хазанов.

По словам эксперта, после атак дронов, имевших место в предыдущие месяцы, на всех НПЗ усилены меры безопасности. «Сомневаюсь, что украинские беспилотники смогут полностью разрушить ключевые технологические агрегаты», — рассуждает он.

Опасаться сильного дефицита бензина в регионах расположения нефтеперерабатывающих заводов в случае новых украинских атак тоже не стоит. При необходимости сюда можно оперативно перебросить необходимые объемы топлива различными видами транспорта, считает эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и Федор Сидоров. «В регионах, где происходят нештатные ситуации из-за атак беспилотников, производство топлива не прекращается, ремонт оперативно проводится, так что перебоев с поставками топлива не будет», — прогнозирует он.

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