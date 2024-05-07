В Минэнерго передумали по вопросу экспорта бензина Новак: правительство РФ может временно разрешить экспорт бензина

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Минэнерго РФ обратилось в правительство с предложением временно приостановить запрет экспорта бензина, который действует с марта, заявил исполняющий обязанности вице-премьера Александр Новак. В ближайшее время кабмин рассмотрит эту инициативу, добавил он. По словам чиновника, которые приводит РИА Новости, в настоящий момент российский рынок бензина перенасыщен предложением.

Министерство энергетики предлагает рассмотреть возможность разрешить экспорт бензина, но на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита, — сказал Новак.

Ранее эксперт «ИнфоТЭК» Александр Фролов предположил, что пока внутри страны наблюдается повышенное потребление топлива и бензин почти в полном объеме поступает на удовлетворение внутреннего спроса, отменять запрет было бы нецелесообразно. Поэтому решения о снятии запрета, по его мнению, стоит ожидать в августе или сентябре. Зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев также подчеркивает, что высокий сезон спроса закончится примерно в это же время, после чего произведенное топливо нужно будет «куда-то девать».