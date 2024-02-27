В России снова запретят экспорт бензина: когда подешевеет топливо на АЗС

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С 1 марта в России собираются ввести запрет на экспорт бензина. Он коснется поставок топлива в некоторые страны. При этом норматив продаж дизеля на бирже увеличат до 16%. NEWS.ru рассказывает, зачем потребовались новые ограничения и повлияет ли запрет на розничные цены на российских заправках.

Что известно о запрете на экспорт бензина

Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода — начиная с 1 марта 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству. По его словам, также принято решение увеличить норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

В кабмине эту информацию подтвердили. Запрет не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Идея с запретом на экспорт принадлежит вице-премьеру правительства России Александру Новаку. В письме от 21 февраля главе кабмина Новак отмечал, что на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо, который связан с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками. При этом он настаивал на принятии предупредительных мер по сдерживанию цен на бензин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда в прошлый раз в России запрещали экспорт

В прошлом году в России уже применяли такую меру. И не без причины. Несколько месяцев биржевые цены держались на рекордных уровнях. Значительно ускорился рост и в рознице. В ответ правительство с 21 сентября запретило экспорт нефтепродуктов. Эмбарго на бензин сняли с 17 ноября, летний дизель — с 22 ноября, а на зимний дизель не отменяли.

Мера оказалась действенной и позволила снизить оптовые цены на бензин марки АИ-92 с пиковых 70,5 тыс. руб. (цена зафиксирована 18 сентября) до 65,7 тыс. руб. за тонну. Цены на марку АИ-95 упали на 10% по сравнению с пиковым уровнем 7 сентября.

Что происходит с ценами на топливо сейчас

По данным Александра Новака, биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95, а также на летнее дизельное топливо с начала года выросли на 8–23%. В оптовом звене темпы роста цен на бензин были ниже — 1,6–6%, дизель даже дешевел. В рознице стоимость АИ-92 и АИ-95 снизилась на 2 и 1 коп. за литр соответственно, летний дизель подешевел на 0,1%, или 7 коп. за литр, а цена зимнего осталась на прежнем уровне.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сколько сегодня стоит бензин в России

На 27 февраля биржевая стоимость бензина марки АИ-92 составляет 47,8 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — 58 тыс. руб., следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Летний дизель в настоящее время стоит 58,8 тыс., зимний — 59,7 тыс. руб.

По данным портала Fuelprices.ru, средние цены на горючее в РФ на 19 февраля составляли: дизельное топливо — 64,79 руб. за литр, АИ-92 — 50,57 руб., АИ-95 — 55,22 руб. и АИ-98 — 68,63 руб. Дороже всего топливо стоит в Дальневосточном и Южном федеральных округах, при этом разница максимальной и минимальной цены по России доходит до 42% по бензину и 52% по дизелю.

Зачем потребовалось ограничивать экспорт сейчас

Эксперты не видят ничего сверхъестественного в запрете на экспорт бензина.

«Как показывает практика, в высокий летний сезон часто возникают проблемы с обеспеченностью то одним видом горючего, то другим. Более 90% производимого моторного топлива потребляется внутри страны. В данном случае закрытие экспорта можно рассматривать в качестве превентивной меры», — пояснил NEWS.ru зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев.

По словам эксперта, это поможет «охладить» серых экспортеров, вывозящих топливо, например, в Среднюю Азию. В любом случае вводить запрет на экспорт лучше сейчас, чем делать это в июле, когда уже может возникнуть дисбаланс спроса и предложения, считает Гусев. «Стабилизирующий эффект» окажет и увеличение норматива продажи дизеля с 12,5% до 16%. «Многие нефтяные компании торгуют ровно по нормативам. Соответственно, при увеличении норматива объем предложения на бирже тоже увеличится», — поясняет он. Это особенно важно в преддверии начала сельскохозяйственного сезона.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как повлияет запрет на экспорт бензина на цены

Ценообразование на оптовом и розничном топливных рынках происходит по-разному. Оптовые цены на бензин и дизель зависят от баланса спроса и предложения, в то время как розница таргетируется по инфляции, объясняет Дмитрий Гусев. Иными словами, больше, чем на уровень инфляции, розничные цены (то есть те, которые мы видим на АЗС) не вырастут.

По словам руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, после стабилизации ситуации на бирже (вследствие вводимого запрета на экспорт. — NEWS.ru) темпы роста оптовых цен снизятся, а розничные цены удастся сдержать в комфортных рамках инфляционных ожиданий — 4–5%.

Скорее всего, полностью избежать повышения цен на АЗС не удастся, но оно будет плавным, в рамках целевых значений по инфляции, соглашается доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Почему принимаемых мер может быть недостаточно

Полный запрет на экспорт топлива в течение полугода поможет на коротком промежутке времени, но для стабилизации цен на бензин необходимы комплексные меры, считают эксперты. Независимый аналитик рынка нефти и газа Владимир Демидов в разговоре с NEWS.ru предлагает подумать об изменениях в законодательстве в части налогооблагаемой базы для компаний. Энергетик отметил, что летом потребляется много топлива, потому что люди активно передвигаются по всей стране. В этом случае цена на бензин сама по себе пойдет вверх.

А Дмитрий Гусев обращает внимание на отсутствие долгосрочного планирования в части поставок горючего. Но эту проблему, по его мнению, можно было бы решить с помощью фьючерсных контрактов. «Каждый потребитель топливо должен захеджировать, то есть застраховать риски поставок через фьючерсы. В этом случае правительству не пришлось „вкладываться“ в субсидии нефтяникам и водить запреты на экспорт топлива», — резюмирует он.

Читайте также:

«Удары ВСУ по базам и НПЗ в РФ могут вызвать дефицит бензина и взлет цен»

Прогноз: сколько будет стоить бензин в 2024 году, есть ли хорошие новости

Власти РФ отказались от потолка цен на бензин: сколько будет стоить топливо

Россия снимает запрет на экспорт бензина АИ-92 и АИ-95: что будет с ценами