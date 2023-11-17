В России отменили временный запрет на экспорт бензина Правительство отменило запрет на экспорт бензина из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ 17 ноября снимает временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива, сообщает Минэнерго РФ. По данным министерства, соответствующее решение принято в связи с насыщением внутреннего рынка.

В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации. В результате с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн тонн, — говорится в сообщении.

Запрет на экспорт бензина и дизтоплива из России был введен из-за роста цен на топливо. Это позволило снизить оптовые цены на бензин марки АИ-92 с пиковых 70,5 тыс. рублей (цена зафиксирована 18 сентября) до 65,7 тыс. рублей за тонну. Цены на марку «Премиум-95» упали на 10% по сравнению с пиковым уровнем 7 сентября.

После снижения стоимости 6 октября власти разрешили поставки дизтоплива за границу, сохраняя при этом ограничения на вывоз бензина. 8 ноября министр энергетики Николай Шульгинов объявил, что в правительстве обсуждают снятие запрета на экспорт.