Акции МосБиржи резко рухнули после новых санкций США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акции Московской Биржи обвалились в цене на 4,7% спустя 30 минут после введения санкций со стороны Соединенных Штатов Америки, следует из данных торгов. К текущему моменту их стоимость составляет 239 рублей. При этом отмечается, что торги на МосБирже закрыты из-за Дня России, поэтому 13 июня ожидается более сильное падение.

Ранее Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая. Причиной называется проведение специальной военной операции. В список в том числе попала Московская Биржа. В санкционный список также вошли семь российских судов для перевозки, «Русгаздобыча», «Арктик СПГ — 1», «Арктик СПГ — 3», «Золото Селигдара» и Амурский металлургический комбинат, ООО «Мурманск СПГ», «Движение первых» и другие предприятия.

Кроме того, СМИ сообщали, что Минфин США в четыре раза расширит список российских компаний, работа с которыми обернется вторичными санкциями. Любое взаимодействие с ними будет приравнено к сотрудничеству с ОПК России. Ограничения также коснутся крупнейших российских банков. Эксперт Центра новой американской безопасности Эмили Килкриз отметила, что так США хотят накладывать ограничения на организации и физических лиц, которые работают за пределами страны.