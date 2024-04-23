Власти продлили обязательную продажу валютной выручки «Ведомости»: в РФ продлили требование по продаже валютной выручки до конца года

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Власти России продлили требования по продаже валютной выручки до конца 2024 года, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству. Мера касается представителей черной и цветной металлургии, топливно-энергетического комплекса, химической, лесной промышленности и производителей зерна.

В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам». Согласно приказу, компании должны перечислять на счета России 80% валютной выручки, а из них продавать 90%.

Данные условия были введены на фоне падения курса рубля. Кроме того, требования необходимы, чтобы повысить предсказуемость рынка валюты, а также снизить спекулятивные возможности.

Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз роста российской экономики. Так, в 2024 году МВФ ожидает, что динамика ВВП России составит 3,2%, это на 0,6% выше предыдущей оценки от января текущего года. Ожидания фонда существенно превышают текущие прогнозы Минэкономразвития (2,2%) и Банка России (1,0–2,0%). Отмечается, что министерство в ближайшее время может повысить прогноз на несколько процентных пунктов. ЦБ также обновит свой трехлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.