«Сбер» обратился к клиентам из-за санкций США «Сбер» заявил, что новые санкции США не отразятся на работе банка

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Новые антироссийские санкции, введенные США, не повлияют на работу Сбербанка, следует из сообщения финансовой организации. В «Сбере» подчеркнули, что речь идет и о зарубежных подразделениях банка.

В работе наших зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, так как они являются неотъемлемой частью группы «Сбера» и на них ранее и так распространялись санкционные ограничения, – говорится в сообщении банка.

В организации добавили, что клиенты по-прежнему могут беспрепятственно совершать операции по обмену валюты с помощью сервиса «Сбербанк Онлайн» или в офисах. В «Сбере» отметили, что средствам, хранящимся на счетах в долларах и евро, ничто не угрожает.

12 июня Минфин США ввел новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. На сайте ведомства обозначили причину — проведение специальной военной операции.

Экономист Михаил Беляев предположил, что рестрикции, введенные США против МосБиржи, повлияют на предпринимателей. По словам финансового аналитика, гражданам, не имеющим отношения к бизнесу, не стоит волноваться. Беляев посоветовал перестать рассматривать иностранную валюту, как защитный актив, поскольку времена меняются. При этом на курс данные санкции повлиять никак не должны, заключил экономист.