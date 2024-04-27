Правительство России на год продлило обязательную продажу валютной выручки

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Правительство России утвердило постановление о продлении требований по обязательной продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба кабмина. Решение касается отдельных крупнейших российских экспортеров.

Правительство утвердило постановление <...> об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года, — говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что решение будет способствовать сохранению стабильности валютного курса, а также устойчивости российского финансового рынка. Перечень экспортеров, которых касается требование, состоит из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Эти компании должны зачислять на свои российские счета не менее 80% иностранной валюты, полученной от экспортных контрактов. Кроме того, принятое постановление увеличивает срок зачисления средств с 90 до 120 дней с момента передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщали, что российские власти продлили требования по продаже валютной выручки до конца 2024 года. Указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2023 года.