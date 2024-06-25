В России понизили официальные курсы доллара и евро

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на среду, 26 июня. Согласно данным, опубликованным на сайте регулятора, стоимость доллара снижена до 87,2770 рубля, евро — до 93,7347 рубля.

Исходя из данных Центробанка, курс доллара понизился на 10 копеек относительно предыдущего показателя, тогда как курс евро — на 34 копейки. В то же время стоимость юаня составит 11,8105 рубля, что меньше сегодняшней цены на четыре копейки.

Ранее Центральный банк опубликовал инструкцию, согласно которой россияне после введения санкций против Московской Биржи смогут приобретать наличную иностранную валюту в банках исходя из ее наличия. Регулятор заверил, что операции проводятся по курсу банка. Регулятор объяснил, что рестрикции против МосБиржи изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке, но не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее для оплаты импорта. По этой причине баланс на валютном рынке остается неизменным, подчеркнул ЦБ РФ.

До этого Министерство финансов США 12 июня ввело новые санкции против 30 физических лиц и более 200 российских и китайских структур. В список попали Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр (входят в группу «Московская Биржа»).