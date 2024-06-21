Кабмин пошел на уступки в продаже валютной выручки Правительство России снизило до 60% порог обязательной продажи валютной выручки

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Кабмин смягчил требования в части обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров, следует из документа на сайте правительства. Порог обязательного зачисления в уполномоченные банки иностранных средств, полученных по внешнеторговым контрактам, снизили с 80% до 60%.

Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности, — говорится в документе.

Соответствующее требование было введено в октябре 2023 года в качестве средства стабилизации рубля, а также обеспечения устойчивости рынка финансов. Мера касается компаний, которые разворачивают поле своей деятельности в областях топливной энергетики, металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Также сообщалось, что ситуация с расчетами российского бизнеса с китайскими контрагентами улучшилась с середины мая, после визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Так, гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин отметил, что проводить платежи стало легче. В мае объем импорта начал расти, так как с Россией напрямую начали работать региональные китайские банки, которые практически не ведут международный бизнес.