Эксперт по энергетике предрёк усиление позиций российского газа в Европе

https://static.news.ru/photo/a7413996-8287-11eb-83b3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель руководителя Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что в 2021 году роль российского газа в экономике Европы возрастёт.

Холодная зима привела к резкому росту потребления голубого топлива в ЕС и осушению подземных хранилищ газа (ПХГ). «Газпром» рекомендует европейским партнёрам заполнить ПХГ для гарантированной надёжной работы энергетики. Российская компания в 2019 году поставила свыше 200 млрд кубометров по европейскому направлению, но низкие цены на сырьё не позволили «Газпрому» получить большую выгоду. В 2020 году объём поставок снизился из-за пандемии, в наступившем году он должен вновь вырасти. При этом ожидается и рост цены.

Прошлый год был плохим не только для российского газа, но и для мировой газовой индустрии. Наблюдался катастрофический обвал цен на многих рынках с замедлением спроса, связанным с падением и коллапсом нефтяного рынка, — отметил Гривач в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Евросоюз развивает сферу возобновляемых источников энергии и пытается сократить потребление газа, однако это плохо согласуется с намерением уменьшить зависимость от угольных и атомных электростанций.

В эту историю заложено несколько направлений: существуют попытки сдержать рост потребления газа в Евросоюзе дискриминационными решениями. Цель такой линии заключается в снижении зависимости от импорта энергоресурсов, — сказал эксперт.

В ЕС продолжается вывод из эксплуатации угольных станций. В Германии сокращается выработка энергии на АЭС по политическим мотивам, аналогичные процессы в Бельгии и Франции вызваны изношенностью оборудования. Альтернативные энергетические технологии пока слишком дороги в использовании и несовершенны. Таким образом, рост потребления газа в Европе произойдёт даже вопреки желаниям правящих кругов.

В Евросоюзе наблюдается сокращение добычи газа, из-за чего потребность в импорте увеличится. По нашим оценкам, в ЕС в ближайшие годы будет наблюдаться рост газовых закупок, — заключил Гривач.

Ранее «Газпром» впервые поставил в Европу углеродно-нейтральный («зелёный») сжиженный природный газ, передавал NEWS.ru.