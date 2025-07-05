В России могут принять неожиданное решение по грузовикам на газе Грузовики на газе могут быть освобождены от платы в рамках «Платона»

Российские власти могут освободить владельцев грузовиков, работающих на газомоторном топливе, от платы в рамках системы «Платон», передает ТАСС со ссылкой на Концепцию развития рынка газомоторного топлива на период до 2035 года. Известно, что такое нововведение может затронуть авто с разрешенной предельной массой более 12 тонн.

Инициатива предполагает также освобождение всех автомобилей на газе от транспортного налога, а также оплаты платных автодорог и городских парковок, говорится в материале. Окончательное решение по этому вопросу будет принято после того, как будет произведена оценка экономических последствий.

Ранее автоэксперт Ян Хайцеэр спрогнозировал повышение спроса на автомобили в следующем году после того, как в нынешнем году он просел на 40%. По его мнению, такая ситуация сложится из-за необходимости замены старых машин на новые. Однако восстановление продаж произойдет после того, как кредиты и ставки рефинансирования будут более доступны населению или же доходы граждан возрастут.