«Газпром» впервые поставил в Европу партию «зелёного» газа

https://static.news.ru/photo/d347212a-8004-11eb-a523-96000091f725_660.jpg Фото: shell.com

Компания «Газпром» осуществила свою первую поставку углеродного-нейтрального («зелёного») сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Получателем партии стала компания Shell Global LNG, сообщает «Интерфакс». «Газпром» анонсировал поставку неделю назад.

Груз доставлен танкером LNG Megrez. Судно прибыло на терминал Dragon на западе Великобритании из Мурманска. В российском порту на танкер по схеме ship-to-ship перегрузили партию СПГ с завода «Ямал СПГ».

Shell организует поставки «зелёного» СПГ с середины 2019 года. В числе основных получателей топлива — японская Tokyo Gas, тайваньская CPC, корейская GS Energy и крупнейший импортёр КНР CNOOC. Shell является совладельцем компании — оператора российского завода СПГ, Sakhalin Energy, которая также взяла курс на организацию предложения «зелёного» газа.

Как писал NEWS.ru, 59-летнего председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера переизбрали на новый пятилетний срок. Его полномочия закончатся в 2026 году. Миллер занимает этот пост с 2001 года. С 2002 года экономист является заместителем председателя Совета директоров компании.