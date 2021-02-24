Миллера переизбрали на пост главы правления «Газпрома»

https://static.news.ru/photo/ddc212a6-7698-11eb-9e6b-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Действующий председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер переизбран на новый пятилетний срок.

Такое решение было принято советом директоров организации единогласно. Новый срок полномочий Миллера начнётся 31 мая 2021 года, а закончится в 2026 году, передаёт ТАСС.

Миллер занимает пост председателя правления «Газпрома» с 2001 года. В этом году начнётся его пятый срок на этой должности. Кроме того, с 2002 года экономист является заместителем председателя Совета директоров компании.

С 2018 года Миллер находится под санкциями Соединённых Штатов — он внесён в «кремлёвский список» чиновников и предпринимателей, близких к президенту Владимиру Путину.

Как писал NEWS.ru, Алексей Миллер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным пообещал, что к 2030 году задача по газификации российских регионов будет выполнена полностью. Также он отметил, что с 1 января 2021 года «Газпром» и региональные власти «набирают совершенно новую скорость». По словам Миллера, приоритет в работе отдаётся социальной ориентации программы газоснабжения и продолжению газификации сёл.

Ранее в правительстве заявили о планах утвердить в ближайшее время дорожную карту по газификации населённых пунктов в российских регионах. По словам вице-премьера Александра Новака, на сегодняшний день Россия уже входит в топ-3 стран мира по доле населённых пунктов, подключённых к газу. Он оценил общий уровень газификации в стране в 71,4% от общего числа населённых пунктов.