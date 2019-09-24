https://static.news.ru/photo/cd3f4242-deb3-11e9-b6d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Объёмы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе сократились в 2,1 раза, сообщает Банк России. Речь, по данным регулятора, идёт о показателе первого полугодия 2019 года.

Для сомнительных транзитных операций повышенного риска снижение составило 1,6 раза.

Структура операций по обналичиванию денежных средств в основном формировалась выдачами со счетов физических лиц (66%). Для вывода валюты за рубеж чаще всего использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи (24%), передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что доля вкладов населения, номинированных в иностранной валюте, в структуре депозитов россиян повысилась в августе до 21,5%. Рост в прошлом месяце составил всего 0,4 процентного пункта, однако увеличение сбережений в долларах и евро происходит с июля, когда соответствующая доля равнялась примерно 20%.