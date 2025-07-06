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06 июля 2025 в 12:00

Забудьте о кипячении: стерилизуем банки быстро и безопасно в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Стерилизация банок в духовке — простой, быстрый, безопасный и надежный способ сохранить ваши консервы на всю зиму. Забудьте о кипячении! После такой обработки ваши заготовки точно не взорвутся.

Для начала тщательно вымойте банки и крышки с содой, затем ополосните и дайте стечь воде. Разложите банки на решетке в холодной духовке, поставьте температуру 120–150 °C и прогревайте 15–20 минут для полулитровых банок или 20–25 минут для литровых.

Когда время истечет, выключите духовку, но не открывайте дверцу сразу — дайте банкам немного остыть (5–7 минут), чтобы они не лопнули от перепада температур. Горячие банки аккуратно достаньте сухим полотенцем и сразу заполните подготовленными заготовками.

Этот метод особенно удобен для больших партий — за раз можно простерилизовать до 10 банок, причем они остаются сухими внутри, что важно для многих рецептов.

Главные плюсы духовочной стерилизации — равномерный нагрев, отсутствие пара на кухне и минимальный риск ожогов.

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банки
домашние заготовки
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кухня
Дарья Иванова
Д. Иванова
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