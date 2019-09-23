Доля вкладов населения, номинированных в иностранной валюте, в структуре депозитов россиян повысилась в августе до 21,5%. Рост в прошлом месяце составил всего 0,4 процентного пункта, однако увеличение сбережений в долларах и евро происходит с июля, когда соответствующая доля равнялась примерно 20%. Это следует из материалов Центробанка, которые изучил News.ru. Эксперты поясняют: причина в ослаблении рубля, что подталкивает граждан использовать «защитные» валюты для сохранения накоплений.

Объём вкладов в иностранной валюте непрерывно растёт с начала этого года, в результате к началу осени он достиг рекордных за четыре года $95,5 млрд (в долларовом эквиваленте). В августе доля вкладов в иностранной валюте в совокупном объёме выросла с 21,1 до 21,5%, говорится в информационном материале ЦБ о развитии банковского сектора. При этом доля валютных депозитов снова начала расти в июле, такая динамика сохранялась два последних месяца.

С января по май доля вкладов в долларах и евро стабильно держалась примерно на уровне 21,5%, в июне произошло небольшое снижение — на пару процентных пунктов. В целом же, указывает Центробанк, вклад валютных депозитов в общий годовой прирост вкладов россиян продолжал увеличиваться.

Ещё в конце 2018 года активно обсуждалась тема перспектив дедолларизации, напоминает заместитель директора дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка ТКБ Наталья Базалей. Главный страх рядовых россиян был и остаётся связан с теми предложениями, которые звучали из уст политиков и экономистов. Тогда речь шла о возможности запрета оборота наличных долларов и принудительной конвертации вкладов в американской валюте. Позже власти пообещали сохранить оборот наличных долларов в стране, а также оставить неприкосновенными валютные вклады.

Тогда же разные эксперты утверждали, что рубль будет в дальнейшем дешеветь к доллару, отмечает она.

Всё это в совокупности толкало вкладчиков к решению о переводе рублёвых вкладов в валютные. В основном речь идёт о долларовых депозитах. Наталья Базалей заместитель директора дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка ТКБ

В свою очередь кредитные организации для того, чтобы снизить интерес граждан к валютным вкладам, серьёзно снижали ставки, продолжает она. На данный момент они достигли минимальных значений.

Сергей Булкин/News.ru

Сейчас, когда на мировых рынках наблюдается повышенная волатильность, а набор риск-факторов постоянно усиливается, валютные вклады остаются для населения одним из наиболее популярных инструментов защиты своих сбережений, соглашается главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. За последние 12 месяцев, в особенности в конце 2018 — начале 2019 года, россияне в очередной раз могли убедиться, что курс рубля всё ещё далёк от полноценной стабильности. Так, по данным ЦБ, только в июле–августе рубль ослаб к доллару примерно на 5%.

Наличие весьма высокоамплитудных колебаний курса нацвалюты способствует сохранению склонности граждан использовать для части своих накоплений более защищённые валюты, в особенности доллар. Антон Покатович аналитик «БКС Премьер»

Впрочем, он убеждён: сейчас преждевременно говорить о каком-либо возвращении депозитов населения к долларизации — наблюдаемый рост доли валютных вкладов скорее является просто адекватным отражением действительности.

Бесконечно это продолжаться не может, и в какой-то момент, в период до полугода, ситуация стабилизируется, — прогнозирует Наталья Базалей из ТКБ.

Она полагает, что вкладчики снова станут выбирать рублёвые вклады, ведь в среднесрочной перспективе именно такие сбережения покажут более высокую доходность.