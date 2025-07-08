Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте

Министерство здравоохранения России утвердило новые стандарты оказания медицинской помощи при искусственном прерывании беременности, сообщается на портале правовых актов. Документ охватывает процедуры как до 12 недель, так и от 12 до 22 недель беременности. В приказе даны рекомендации по диагностике, наблюдению и перечислены методы лечения.

Согласно документу, при сроке до 12 недель пациентке назначается прием акушера-гинеколога, терапевта и психолога, а также УЗИ органов малого таза и плода, анализы и микроскопия мазков. Также обязателен ежедневный осмотр гинеколога. Для сроков от 12 до 22 недель перечень обследований расширяется: добавляется контроль за системой гемостаза, а среди возможных процедур значатся кесарево сечение и плодоразрушающая операция.

В Минздраве также уточнили, что оказание помощи должно сопровождаться реанимационной и анестезиологической поддержкой в ряде случаев. Кроме того, ведомство утвердило перечень необходимых лекарственных препаратов.

Ранее депутаты Брянской областной думы приняли закон, вводящий административную ответственность за склонение к абортам. С 1 сентября 2025 года за подобные действия предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.