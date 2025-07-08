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08 июля 2025 в 19:25

Минздрав утвердил стандарты помощи при аборте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство здравоохранения России утвердило новые стандарты оказания медицинской помощи при искусственном прерывании беременности, сообщается на портале правовых актов. Документ охватывает процедуры как до 12 недель, так и от 12 до 22 недель беременности. В приказе даны рекомендации по диагностике, наблюдению и перечислены методы лечения.

Согласно документу, при сроке до 12 недель пациентке назначается прием акушера-гинеколога, терапевта и психолога, а также УЗИ органов малого таза и плода, анализы и микроскопия мазков. Также обязателен ежедневный осмотр гинеколога. Для сроков от 12 до 22 недель перечень обследований расширяется: добавляется контроль за системой гемостаза, а среди возможных процедур значатся кесарево сечение и плодоразрушающая операция.

В Минздраве также уточнили, что оказание помощи должно сопровождаться реанимационной и анестезиологической поддержкой в ряде случаев. Кроме того, ведомство утвердило перечень необходимых лекарственных препаратов.

Ранее депутаты Брянской областной думы приняли закон, вводящий административную ответственность за склонение к абортам. С 1 сентября 2025 года за подобные действия предусмотрены штрафы: для граждан — от 5 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

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