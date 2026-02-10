Россияне стали массово отменять самозапреты на кредиты: что это значит

Россияне стали массово отменять самозапреты на кредиты: что это значит

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе 2026-го россияне установили на 30,7% меньше самозапретов на получение кредитов, чем в декабре прошлого года, — 1,02 млн против 1,48 млн обращений. Что стоит за резким спадом финансовой самодисциплины — в материале NEWS.ru.

Что такое самозапрет на кредит

Самозапрет на кредит — это добровольный и бесплатный сервис, позволяющий человеку самостоятельно ограничить возможность брать новые кредиты или займы на определенный срок.

Сервис стал доступен 1 марта 2025 года и был разработан как эффективный инструмент защиты от мошенничества. Его основная задача — предотвратить оформление займов без согласия владельца, что важно в случае использования злоумышленниками методов социальной инженерии.

Установить ограничение можно на любые потребительские кредиты. Сервис позволяет гибко настраивать параметры защиты. Пользователи могут выбрать как полный запрет на кредитование, так и частичный, например заблокировать только дистанционное получение денег через мобильные приложения.

Сколько россиян оформили самозапрет на кредиты

За первые 10 месяцев работы сервиса самозапрета на кредиты через сайт «Госуслуги» этой функцией воспользовался 21 млн россиян, сказала на Всероссийском форуме МФЦ председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По данным НБКИ, по состоянию на 31 января 2026 года количество граждан с действующим самозапретом на получение займов составило 18,04 млн человек. При этом за период с марта 2025 года по январь 2026 года его досрочно отменили 1,05 млн человек.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Почему граждане РФ стали реже запрещать себе брать кредиты

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов пояснил в беседе с NEWS.ru, что основной пик интереса к инструменту, вероятно, уже пройден. По его мнению, большинство граждан воспользовались возможностью самозапрета на кредиты вскоре после запуска этого сервиса на «Госуслугах» в марте 2025 года.

Эксперт предположил, что на резкое снижение числа установленных запретов в январе повлияло обилие праздничных дней. В этот период люди традиционно меньше занимаются финансовыми вопросами, сосредотачиваясь на отдыхе, отметил он.

«Темп роста обращений для введения самозапретов постепенно замедляется. Более того, в некоторые месяцы мы наблюдаем опережающий рост запросов на снятие ранее наложенных ограничений», — подтвердила в беседе с NEWS.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова магистр права Мери Валишвили.

Однако такая динамика не должна трактоваться как негативная, подчеркнула она. Как и в любом измеримом социально-экономическом процессе, после достижения определенного пика темпы прироста закономерно стабилизируются, пояснила эксперт.

Кроме того, сказывается эффект высокой базы и фактор сезонности (расходы в праздники). Следовательно, наблюдаемое снижение объясняется не только снятием ранее установленных запретов, но и естественным сокращением числа граждан, которым эта мера не была нужна. Не исключено, что уже во втором квартале динамика вновь изменится и спрос на услугу снова увеличится, подчеркнула Валишвили.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с услугой самозапрета на кредиты после пика популярности

По мнению Додонова, в ближайшие месяцы число установленных самозапретов продолжит увеличиваться. Тем не менее темпы роста будут существенно ниже, чем в прошлом году.

Важным фактором развития сервиса стало расширение с сентября 2025 года способов его установки. Теперь это можно сделать через многофункциональные центры (МФЦ). Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что этот шаг повышает защищенность граждан от мошенников. Особое значение МФЦ имеют для тех, у кого нет усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), необходимой для снятия запрета онлайн.

«Важно, чтобы заемщики не только чувствовали себя в безопасности, но и могли при необходимости беспрепятственно восстановить доступ ко всем финансовым услугам», — подчеркнул Волков.

Он также напомнил, что при установке или отмене самозапрета граждане могут проверить свой текущий статус, запросив кредитную историю на сайте НБКИ.

Читайте также:

Ипотеку теперь можно будет взять в МФО: кому доступно, все плюсы и минусы

Рассчитываем свой кредитный потолок: сколько можно просить у банка в 2026-м

Россиянам стали реже выдавать кредитные карты

Эксперты назвали города с самыми большими кредитными запросами россиян