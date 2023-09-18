Эксперт по финансам рассказала, как правильно копить деньги Инвестор Кузнецова: в накоплении денег важно планирование доходов и расходов

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Накопить деньги возможно, если тратить меньше, чем зарабатывать, однако далеко не всем это удается, рассказала в беседе с Пятым каналом инвестор и эксперт по финансам Мария Кузнецова. По ее словам, начать необходимо с ведения личного или семейного бюджета, в котором важно учитывать доходы и расходы.

В доходах важно фиксировать не только зарплату, но и процентные депозиты. Важно учитывать алименты, кешбэк и прочие источники дохода. Затем у вас будут статьи расходов. В них мы записываем расходы на дорогу, аренду, учебу. <...> Также в расходах необходимо учитывать кредитные и ипотечные платежи, налоги, — пояснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, в условиях, когда уровень инфляции уже официально достиг 11%, хранение денег в банках теряет свою привлекательность, так как размер депозита обычно составляет 5–7% и разница будет «съедаться» инфляцией. В связи с этим инвестор порекомендовала гражданам заняться повышением финансовой грамотности, чтобы с наименьшими рисками вкладывать средства в покупку акций, облигаций или недвижимости.

Ранее эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина рассказала, что выдавать карманные деньги ребенку следует с того момента, когда он начнет понимать базовые принципы и научится решать элементарные математические задачи. Специалист подчеркнула, что нужно обговорить сумму, которая будет выделяться, но если из-за просчетов школьник все потратит, ругать или отчитывать его за это не стоит, чтобы не развить лишние страхи и чувство вины.