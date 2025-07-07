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07 июля 2025 в 17:45

Индекс доверия: акции Freedom Finance включили в состав биржевого фонда FXO

Фото: Paul Barkley

Акции Freedom Holding Corp. (FRHC) включили в состав биржевого фонда First Trust Financial AlphaDEX Fund (FXO) в процессе его ребалансировки. Это доказывает, что компанию рассматривают как перспективного игрока на мировой арене в финансовом секторе наравне с Goldman Sachs, Bank of NY, Citigroup, Coinbase Global и Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, чьи бумаги имеют сопоставимый с FRHC вес в портфеле фонда.

Обновленный портфель

Включению в портфель First Trust Financial AlphaDEX Fund акций Freedom Finance предшествовало их добавление в другой престижный индекс — Russell 3000. Ценные бумаги компании выбрали в соответствии с Growth + Value FXO, который предпочитает холдинги не только с высокой доходностью и значимыми финансовыми результатами, но и с недооцененным потенциалом. Все активы в индексе получают равное распределение.

Справка

First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) — биржевой фонд (ETF), который представляет собой модифицированный индекс с равным долларовым весом, выбирающий акции из другого индекса США Russell 1000 в секторе финуслуг. При отборе ценных бумаг FXO дополнительно применяет методологию AlphaDEX. Фонд торгуется на чикагской фондовой бирже Arca, которая принадлежит нью-йоркской NYSE, чьим провайдером является американская First Trust.

Фонд приобретает акции компаний, которые входят в его индекс. Это упрощает задачу инвесторам, которым не нужно выбирать ценные бумаги вручную. Они получают диверсифицированный портфель при покупке доли в ETF.

FXO приобрел 185 тыс. акций FRHC, и вес компании в фонде составил 1,22%. Для сравнения — Citigroup — 1,18%, а Berkshire Hathaway — 1,43%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Справка

В конце июня 2025 года агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогнозы по рейтингам АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Еurope Ltd., Freedom Finance Global PLC и АО «Фридом Банк Казахстан» со «Стабильных» на «Позитивные». По национальной шкале рейтинги АО «Фридом Финанс» и АО «Фридом Банк Казахстан» повысили с kzBBB до kzBBB+. Также в июне кейс о Freedom Holding Corp. вошел в программу обучения Стэнфордской бизнес-школы.

Потенциал роста

Включение акций Freedom Finance в индексы Russell 3000 и FXO показывает доверие рынка ценных бумаг. Это говорит о верно взятой стратегии компании, основанной на росте высокотехнологичных продуктов, экосистемы и международной экспансии. Холдинг более уверенно чувствует себя как игрок международной арены, а инвесторы чаще рассматривают ценные бумаги компании в качестве надежного актива с высоким потенциалом.

Справка

Индекс FXO за последний год вырос почти на 24%, в то время как S& P 500 — примерно на 13%. По результатам июня аналитики Zacks рекомендовали фонд к покупке, присвоив ему рейтинг #2 («Покупать»). По данным Tradernet, одна бумага ETF FXO стоит около $57.

По прогнозам аналитиков, за попаданием в мировые индексы последует увеличение ликвидности ценных бумаг холдинга, т. к. ETF и индексные фонды станут регулярно их докупать. Также увеличится узнаваемость эмитента, т. к. Freedom Finance попадает в круг больших институциональных инвесторов — вслед за FXO акции могут начать приобретать другие биржевые и пенсионные фонды, что открывает новые возможности для увеличения капитализации компании.

Шаг к глобализации

Также принципиальным последствием попадания в состав престижных индексов является укрепление позиций компании в мире, возможность выйти на другой уровень конкуренции с мировыми финтех-гигантами. Основатель Freedom Finance Тимур Турлов неоднократно отмечал, что завоевание рынка США — часть долгосрочной стратегии.

Как отмечал Турлов, если сейчас холдинг использует статус публичного для привлечения инвесторов и экспансии, то в 2026–2027 годах намерен удвоить долю на американском рынке. Ставку Freedom Finance хочет сделать на 100%-ном digital-банкинге, в том числе уникальных продуктах (приложение SuperApp, программа лояльности в своей валюте, привязанной к акциям компании и др.), а также опыте работы в разных странах.

Как отметил бизнесмен, у компании есть преимущество, они «уже научились работать в 22 странах с разными регуляторами, это даст фору над локальными стартапами».

Как заявил Турлов в отчете о результатах 2025 фискального года, его команда прилагает максимум усилий, чтобы акции компании были самыми выгодными в портфеле инвесторов. Он уверен, что следующий год продемонстрирует рост в различных юрисдикциях и направлениях бизнеса.

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