Бухгалтер украл у церкви миллионы и спустил их на свадьбу и сигары

Церковь Святого Льва Великого в Линкрофте американского штата Нью-Джерси обвинила бывшего главного бухгалтера Джозефа Манци в хищении более $1,5 млн (около 120 млн рублей), сообщает Catholic News Agency. Утверждается, что мужчина совершал кражи на протяжении нескольких лет. При этом деньги он потратил на личные нужды, такие как сигары, свадьба дочери и ремонт дома.

Церковь в Нью-Джерси утверждает в судебном процессе, что ее бухгалтер за несколько лет украл более миллиона долларов и потратил их на личные вещи, включая свадебные расходы и сигары, — говорится в публикации.

Уточняется, что Манци работал в церкви с 2014 года. Его уволили в июне этого года. Следствие также выяснило, что бухгалтер переводил часть украденных средств на поддельные счета. Церковь подала гражданский иск с требованием вернуть деньги и наложить арест на дом обвиняемого.

