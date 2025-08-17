Уиткофф назвал тему общения с Зеленским в Вашингтоне Уиткофф заявил, что в США с Зеленским обсудят вопрос украинских территорий

В понедельник, 18 августа, власти Соединенных Штатов обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос территорий в рамках конфликта с Россией, заявил специальный представитель главы Белого дома Стив Уиткофф в эфире CNN. Он добавил, что Вашингтон надеется на заключение мирного соглашения в скором времени.

Основной вопрос — это вопрос обмена территориями. Мы намерены обсудить это в понедельник, — сказал Уиткофф.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера, которая запланирована на 18 августа в Вашингтоне. По ее словам, решение об участии принято по просьбе самого Зеленского.

Кроме того, стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может отправиться в США 18 августа, чтобы поддержать Зеленского во время его переговоров с главой США. Европейские лидеры опасаются, что встреча повторит напряженный сценарий февраля, когда в Овальном кабинете Трамп фактически выгнал украинского президента.