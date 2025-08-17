Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 16:24

Уиткофф назвал тему общения с Зеленским в Вашингтоне

Уиткофф заявил, что в США с Зеленским обсудят вопрос украинских территорий

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Al Drago/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В понедельник, 18 августа, власти Соединенных Штатов обсудят с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос территорий в рамках конфликта с Россией, заявил специальный представитель главы Белого дома Стив Уиткофф в эфире CNN. Он добавил, что Вашингтон надеется на заключение мирного соглашения в скором времени.

Основной вопрос — это вопрос обмена территориями. Мы намерены обсудить это в понедельник, — сказал Уиткофф.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что намерена присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа и украинского лидера, которая запланирована на 18 августа в Вашингтоне. По ее словам, решение об участии принято по просьбе самого Зеленского.

Кроме того, стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может отправиться в США 18 августа, чтобы поддержать Зеленского во время его переговоров с главой США. Европейские лидеры опасаются, что встреча повторит напряженный сценарий февраля, когда в Овальном кабинете Трамп фактически выгнал украинского президента.

СВО
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ГД предположили, о каких территориальных уступках России говорил Уиткофф
США отказались от передачи Донбасса под контроль России
В США заявили о серьезных разногласиях в переговорах по Украине
Уиткофф высказался о гарантиях безопасности для Украины
Уиткофф назвал эпическим успехом результаты саммита на Аляске
Израильские «Колесницы Гидеона» намереваются уничтожить ХАМАС
Рубио описал сценарий, когда завершить конфликт на Украине будет невозможно
Врач рассказала, какой вред здоровью несут домашние тараканы
В Госдуме назвали причину, по которой мигранты насилуют россиянок
Трамп надеется, что Белоруссия скоро освободит 1,3 тысячи человек
На западе Украины зафиксировали резкое сокращение населения
Уиткофф заявил о «территориальном» обещании России
Ракетным планам ВСУ конец, Сырский в Сумах: новости СВО на вечер 17 августа
Стало известно, каких тараканов в Москве больше всего
«Как снежный ком»: россиянам назвали последствия взлома аккаунта в соцсетях
«Полномочия истекли»: депутат о подписантах мирного договора от Украины
«Не отключайтесь»: Трамп вышел на связь и заявил о «значительном прогрессе»
«Тупая война Байдена»: Трамп набросился на экс-главу США из-за Украины
Зеленский отказался от озвученных Трампом пунктов плана Путина
Армия Израиля зафиксировала новый ракетный обстрел со стороны Йемена
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!
Общество

Выстояла при +40 и выдержала морозы! Весь сад в сиреневых шапках до осени!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.