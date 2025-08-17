«Как снежный ком»: россиянам назвали последствия взлома аккаунта в соцсетях

Взлом аккаунта в социальных сетях грозит пользователям кражей конфиденциальной информации, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Кроме того, при таком сценарии жертва мошенников рискует потерять репутацию.

Что даст мошеннику доступ к аккаунту в социальной сети? Взломанный аккаунт — это открытая дверь для целого спектра злоупотреблений, последствия которых нарастают как снежный ком, — заявили в ведомстве.

В МВД уточнили, что после взлома аккаунта мошенники первым делом исследуют личные переписки, списки контактов, заметки и другие данные жертвы. Их интересуют номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, имена родственников, места работы, учебы и другие сведения.

Ранее в МВД посоветовали россиянам удалять СМС-сообщения с неизвестных номеров, чтобы защитить от мошенников аккаунт на портале «Госуслуги». Единственным исключением являются уведомления от номера 0919. В ведомстве напомнили, что он используется для оценки качества предоставленных услуг.