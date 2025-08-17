Россиянам объяснили, как защитить аккаунт на «Госуслугах» от мошенников

Чтобы защитить аккаунт на портале госуслуг от мошенников, следует удалять СМС-сообщения с неизвестных номеров, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Единственным исключением являются уведомления от номера 0919. В ведомстве напомнили, что он используется для оценки качества предоставленных услуг.
Для защиты персональных данных на Едином портале при получении государственных услуг рекомендуем не отвечать и удалять СМС с неизвестных номеров телефонов, за исключением короткого номера 0919, — говорится в публикации.
В МВД также призвали граждан не обращаться к третьим лицам для подачи заявлений на «Госуслугах». Кроме того, важно никому не называть логин и пароль от личного кабинета, в том числе должностным лицам, и не сохранять их при использовании «чужих» компьютеров.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали рассылать vcf-файлы под видом уведомлений от банков, служб доставки, госструктур или знакомых, чтобы подменить контакты будущей жертве. Это позволяет аферистам выдавать себя за официальные организации или родных и близких.