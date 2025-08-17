Россиянам объяснили, как защитить аккаунт на «Госуслугах» от мошенников МВД призвало удалять СМС от незнакомцев для защиты аккаунта на «Госуслугах»

Чтобы защитить аккаунт на портале госуслуг от мошенников, следует удалять СМС-сообщения с неизвестных номеров, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Единственным исключением являются уведомления от номера 0919. В ведомстве напомнили, что он используется для оценки качества предоставленных услуг.

Для защиты персональных данных на Едином портале при получении государственных услуг рекомендуем не отвечать и удалять СМС с неизвестных номеров телефонов, за исключением короткого номера 0919, — говорится в публикации.

В МВД также призвали граждан не обращаться к третьим лицам для подачи заявлений на «Госуслугах». Кроме того, важно никому не называть логин и пароль от личного кабинета, в том числе должностным лицам, и не сохранять их при использовании «чужих» компьютеров.

Ранее в МВД предупредили, что мошенники начали рассылать vcf-файлы под видом уведомлений от банков, служб доставки, госструктур или знакомых, чтобы подменить контакты будущей жертве. Это позволяет аферистам выдавать себя за официальные организации или родных и близких.