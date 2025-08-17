Россиянам назвали самый эффективный способ борьбы с тараканами Энтомолог Теняева: в борьбе с тараканами помогут химические средства

Лучше всего отталкивают тараканов химические запахи, рассказала NEWS.ru энтомолог Ольга Теняева. Она отметила, что для борьбы с вредителями подходят также такие средства, как ловушки, липкие ленты, дихлофос и многие другие.

Тараканов отпугивают некоторые химические запахи, например ацетона или бензина. Для борьбы с этими вредителями советую пробовать разные средства: ставить специальные ловушки, липкие ленты, использовать специальные мелки, дихлофос, — рассказала эксперт.

По ее словам, в основном тараканы водятся в тех квартирах, где есть грязь и постоянно валяются остатки пищи. Энтомолог отметила, что прусакам нужны тихие темные места.

Ранее врач Николай Дубинин заявил о том, что после обработки дихлофосом квартиры отравление людей маловероятно. Раньше в составе дихлофоса было опасное действующее вещество, однако современные аэрозоли более безопасны, утверждает он.