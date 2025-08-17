Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Лионель Месси стал футболистом, который быстрее всех забил 875 голов за карьеру, сообщает Goal. Аргентинец достиг отметки в матче МЛС против «Лос-Анджелес Гэлакси», оформив мяч в ворота соперника.

Лионель Месси вновь вошел в историю, став самым молодым игроком в мировом футболе, забившим свой 875-й гол в карьере в матче, где «Интер Майами» одержал победу со счетом 3:1 над «Лос-Анджелес Гэлакси», — сказано в материале.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он провел 71 встречу во всех турнирах, в которых забил 59 голов и отдал 29 результативных передач. Контракт 38-летнего нападающего с клубом рассчитан до конца 2025 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €18 млн (1,6 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что два молодых игрока ЦСКА Кирилл Глебов и Матвей Кисляк попали в список украинского сайта «Миротворец». Основанием для внесения в базу стало их участие в мероприятии с детьми участников специальной военной операции перед матчем с «Краснодаром» 10 мая.

