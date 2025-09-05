«Жизнь замрет»: Тарасовой предрекли карьерные неприятности из-за наркотиков

Актрису Аглаю Тарасову ждут карьерные неприятности, если суд отправит ее под домашний арест по делу о контрабанде наркотиков, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, для артистки это будет означать полную остановку профессиональной деятельности. Он подчеркнул, что все проекты заморозят, а публичная жизнь остановится до окончания следствия.

Домашний арест по ст. 107 УПК РФ означает, что фигурант не имеет права покидать жилье. Для Тарасовой это будет означать полное прекращение привычной профессиональной деятельности: выезд на съемочную площадку, участие в репетициях или гастролях в такой ситуации в принципе невозможны. Все проекты будут заморожены, новые контракты заключаться не станут, а публичная жизнь замрет до окончания следствия и итогового решения суда, — сказал Русяев.

Он добавил, что суд может не запретить Тарасовой пользоваться телефоном и интернетом. Тогда, по его словам, у актрисы появится возможность дистанционно заниматься работой, например озвучивать картины.

Даже если продюсеры заранее заключили контракты, реализовать их будет невозможно: график невозможно совместить с требованием находиться дома круглосуточно. Возможность дистанционной работы зависит исключительно от того, оставит ли суд доступ к интернету и телефону, — добавил Русяев.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что некоторые режиссеры могут отказаться от работы с Тарасовой после скандала с наркотиками. По его словам, такие истории также могут вызвать негативные ощущения у зрителей, которые будут игнорировать фильмы с участием артистки.