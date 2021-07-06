Жена Петра Мамонова рассказала о тяжёлом состоянии музыканта

Жена музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала о состоянии артиста. По её словам, он уже шестые сутки под аппаратом искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Состояние звезды остаётся крайне тяжёлым, передаёт РИА Новости.

Всё так же: шестые сутки он под ИВЛ, состояние оценивается врачами как крайне тяжёлое, — сказала жена музыканта.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Его доставили в реанимацию. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких Мамонова. 4 июля появилась информация о том, что артист скончался, однако его жена это опровергла.

Ранее жена Мамонова в беседе с NEWS.ru призналась, что узнаёт о состоянии супруга по горячей линии. Однако даже с ней врачи не делятся подробностями.

Пётр Мамонов является основателем и фронтменом андеграундной группы «Звуки Му». Также 70-летний артист известен по фильмам «Такси-блюз» и «Остров», а также моноспектаклям. Супруга Ольга не только является возлюбленной музыканта с 1982 года, но и менеджером выступлений его группы. Пара имеет трёх сыновей и двух внуков.