Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии

Жена музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала о состоянии артиста в разговоре с NEWS.ru. По её словам, он уже четверо суток подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Врачи оценивают состояние как крайне тяжёлое. Лежит на ИВЛ. Больше врачи ничего не говорят, — поделилась она.

Женщина призналась, что узнаёт о состоянии супруга по горячей линии. Однако даже с ней врачи не делятся подробностями.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Его доставили в реанимацию. Музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких Мамонова. Сегодня появилась информация о том, что артист скончался, однако его жена это опровергла.

Ранее пиар-менеджер Яна Богушевская поделилась информацией о самочувствии певицы МакSим. Артистка уже две недели находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции лёгких.