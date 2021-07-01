Актёра Петра Мамонова доставили в реанимацию с COVID-19

Советского и российского актёра и музыканта Петра Мамонова доставили в реанимацию с COVID-19, рассказала журналистам «Интерфакса» его супруга Ольга Мамонова.

Он в Коммунарке [с коронавирусом], самочувствие плохое, он в реанимации, — отметила женщина.

По предварительным данным, Мамонова госпитализировали 27 июня. Его правое лёгкое поражено на 60%, левое — на 70%. Ситуация усугубляется ишемической болезнью сердца и перенесённым инсультом, передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.

Артист является основателем и лидером рок-группы «Звуки Му». 14 апреля исполнитель отметил 70-летие. Кинозрителю Пётр Мамонов известен ролями в лентах «Царь» про Ивана Грозного и «Остров» об участнике Великой Отечественной войны, ушедшем в монастырь. Кроме того, он издал несколько книг.

Накануне менеджер певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, отреагировала на слухи о поражении печени артистки. Яна Богушевская заявила «Газете.Ru», что не стала бы доверять «врачу» или «друзьям», которые не могут поставить свою фамилию рядом с громким заявлением.

Ранее сообщалось, что знакомый российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) и режиссёр её клипов Вадим Шатров скончался от COVID-19, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook его супруга Жанна Карабалаева. По её словам, у мужчины было 55-процентное поражение лёгких. Шатров публиковал в личном Facebook-аккаунте фото из больничной палаты.