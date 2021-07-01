Музыканта Петра Мамонова перевели на ИВЛ

Музыканта Петра Мамонова, госпитализированного в больницу с коронавирусом, подключили к ИВЛ. Рокер находится в тяжёлом состоянии, сообщает Пятый канал.

У музыканта поражено более 60% лёгких, в больнице он находится уже несколько дней.

Основателя группы «Звуки Му» и исполнителя главной роли в легендарном «Острове» забрали из его загородного дома в Коммунарку 27 июня. Музыкант стал задыхаться, на тот момент у него подтвердили коронавирус. Кроме инфекции у 70-летнего артиста диагностировали вирусную пневмонию.

О госпитализации Мамонова сообщила его жена Ольга. Она рассказала, что когда артист заболел коронавирусом, он не сразу обратился к врачам. Супруги до последнего надеялись, что смогут сами «выкарабкаться».

Ранее сообщалось, что жена музыканта Петра Мамонова Ольга рассказала NEWS.ru о состоянии своего мужа. По её словам, они с супругом не делали прививку от коронавируса, о чём она сейчас жалеет.