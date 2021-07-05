Жена Петра Мамонова опровергла сообщение о смерти артиста

Жена музыканта Петра Мамонова опровергла сообщение о его смерти. По её словам, эту информацию распространяют какие-то сумасшедшие, пишет «Подъём».
Ольга Мамонова
Я в ужасе от этих сообщений. Чуть в столб не врезалась. Сразу в Коммунарку позвонила, а там сказали, что как был утром, так и остался: состояние оценивается как крайне тяжёлое, лёгкие под ИВЛ, — рассказала она.
По словам Ольги Мамоновой, она попросила свою невестку последить за соцсетями и удалять подобную информацию.
О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Его доставили в реанимацию, о чём журналистам рассказала супруга исполнителя Ольга Мамонова. По её словам, музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких Мамонова.