Жена Петра Мамонова опровергла сообщение о смерти артиста

Жена музыканта Петра Мамонова опровергла сообщение о его смерти. По её словам, эту информацию распространяют какие-то сумасшедшие, пишет «Подъём».

Ольга Мамонова сообщила изданию, что в Facebook неизвестная выдаёт себя за супругу артиста и уже собирает деньги на его похороны.

Я в ужасе от этих сообщений. Чуть в столб не врезалась. Сразу в Коммунарку позвонила, а там сказали, что как был утром, так и остался: состояние оценивается как крайне тяжёлое, лёгкие под ИВЛ, — рассказала она.

По словам Ольги Мамоновой, она попросила свою невестку последить за соцсетями и удалять подобную информацию.

О госпитализации Мамонова стало известно 1 июля. Его доставили в реанимацию, о чём журналистам рассказала супруга исполнителя Ольга Мамонова. По её словам, музыкант некоторое время лечился дома, однако его состояние резко ухудшилось. Позже появилась информация о 87-процентном поражении лёгких Мамонова.