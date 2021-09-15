«Там типа квартиры, они живут»: адвокат о свиданиях Ефремова с женой

Адвокат Пётр Хархорин, защищающий Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, поделился с NEWS.ru подробностями свиданий актёра в колонии с женой Софьей Кругликовой. Во время трёхдневных встреч они, по словам адвоката, живут в помещении «типа квартиры».

Один раз в три месяца в колонию к Ефремову приезжает супруга. Их свидания длятся три дня. Там типа квартиры, и они живут, — рассказал Хархорин.

Адвокат отметил, что Софья Кругликова приезжает без детей.

Колония — учреждение не для детей. Детей туда не пускают, — объяснил он.

Сегодня, 15 сентября, Второй кассационный суд отказал Михаилу Ефремову в смягчении приговора. Актёр просил уменьшить срок заключения и перевести его из колонии общего режима в колонию-поселение. С письмом, содержащим просьбу о смягчении приговора Ефремову, к суду обратились 46 деятелей культуры, среди которых Александр Домогаров, Константин Хабенский, Сергей Безруков, Никита Высоцкий, Сергей Гармаш, Гарик Сукачёев, Ирина Апексимова и другие.

Сам Ефремов также произнёс в зале суда речь, в котором заявил о своём раскаянии, болезнях и тяжёлом финансовом положении оставшейся без его поддержки семьи. Однако прокурор заявил, что актёр в данный момент «бесполезен для общества», и выступил против смягчения приговора. Суд прислушался к этим доводам и оставил без изменений приговор в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.