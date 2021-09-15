«Опоздал с раскаянием»: Добровинский об отказе смягчить приговор Ефремову

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, прокомментировал решение суда об отказе в смягчении приговора виновному в аварии Михаилу Ефремову. По словам Добровинского, артист «опоздал с раскаянием», сообщает находящийся в здании суда журналист NEWS.ru.

Шанс был один из ста, чтобы его перевели в колонию-поселение, — заявил Добровинский.

Адвокат отметил, что кассационная жалоба с просьбой о смягчении приговора «была составлена отвратительно». К тому же, по мнению Добровинского, Ефремов «опоздал с раскаянием».

Ефремову логично теперь только ждать условно-досрочного освобождения, — считает адвокат потерпевших.

Ранее кассационный суд оставил в силе приговор Михаилу Ефремову в виде 7,5 лет заключения в колонии общего режима. За несколько минут до решения суд артист обратился к суду с речью, в котором заявил о раскаянии, обострении болезней в колонии и бедственном финансовом положении его семьи.