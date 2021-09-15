Стала известна реакция Ефремова на отказ суда в смягчении приговора

Актёр Михаил Ефремов во время рассмотрения жалобы на приговор во Втором кассационном суде Москвы

Адвокат Михаила Ефремова Пётр Хархорин раскритиковал решение кассационного суда об отказе смягчить приговор по делу о смертельном ДТП и рассказал о реакции своего подзащитного. Он отметил, что все адвокаты актёра и сам Ефремов «надеялись на милосердие». Об этом сообщает журналист NEWS.ru.

Естественно, мы недовольны решением суда. Что будем делать дальше, я не знаю. Будем обсуждать с Михаилом Олеговичем. Он тоже расстроен. Так как надеялись на милосердие, — признался Хархорин.

Адвокат отметил, что сейчас у Ефремова «нет ни следа алкогольной зависимости», на которую намекал прокурор, выступивший против уменьшения срока заключения артисту. При этом Хархорин отметил, что проблемы со здоровьем у актёра остаются.

Состояние здоровья у него не очень хорошее, всё-таки человеку 58 лет, — отметил адвокат Ефремова.

Ранее адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, комментируя решение суда по кассационной жалобе артиста, отметил, что шанс на смягчение приговора у Ефремова «был один из ста», и опроверг тяжёлые заболевания актёра, заявив, что у того «только аллергия на цветы и это не страшно».