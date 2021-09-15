«Аллергия только на цветы»: Добровинский опроверг тяжёлые болезни Ефремова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, прокомментировал решение суда об отказе в смягчении приговора виновному в аварии Михаилу Ефремову. По словам Добровинского, артист «опоздал с раскаянием», сообщает находящийся в здании суда журналист NEWS.ru.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, прокомментировал решение суда об отказе в смягчении приговора виновному в аварии Михаилу Ефремову. По словам Добровинского, артист «опоздал...