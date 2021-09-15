«Аллергия только на цветы»: Добровинский опроверг тяжёлые болезни Ефремова
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы родственников погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, прокомментировал утверждения о тяжёлых болезнях виновного в аварии Махаила Ефремова. Он заявил, что у актёра «аллергия только на цветы». Об этом сообщает находящийся в здании суда журналист NEWS.ru.
Михаил Ефремов чувствует себя хорошо. У него только аллергия на цветы, это не страшно, — заявил Добровинский.
Ранее кассационный суд отказал актёру в удовлетворении жалобы на его приговор. Защитники Михаила Ефремова просили уменьшить срок заключения и перевести его из колонии общего режима в Белгородской области в колонию-поселение. В качестве главного довода они приводили плохое состояние здоровья артиста. Сам Ефремов, обращаясь к суду, заявил, что в колонии у него обострилась астма и болезнь лёгких.