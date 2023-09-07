Создатель ТВ, переводчик на Нюрнбергском процессе: каким был Энвер Мамедов Что известно о первом заместителе Гостелерадио СССР

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Энвер Мамедов знал пять языков

Один из создателей отечественного телевидения и радио журналист и переводчик Энвер Мамедов скончался на 101-м году жизни. Он был первым заместителем председателя Гостелерадио СССР с 1962 по 1985 год. Советский зритель его никогда не видел, но его хорошо знали те, кто работал на телевидении. Мамедов участвовал в Нюрнбергском процессе в качестве заместителя начальника бюро переводов. Что еще известно о журналисте — в материале NEWS.ru.

Как прошло детство Мамедова

Энвер Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Его отец Назим был преподавателем, а мать Ольга Иванова работала машинисткой и делопроизводителем.

Семья будущего переводчика жила бедно. Из-за проблем с трудоустройством его родители были вынуждены отправить мальчика на содержание к бабушке в Воронеж. Там Мамедов воспитывался в самых настоящих дворянских традициях — у него даже была гувернантка-немка, которая научила его немецкому языку. Позже он освоил французский, итальянский и английский.

В школе Мамедов получал пятерки, после седьмого класса пошел подрабатывать помощником слесаря.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости Журналист Дмитрий Киселев общается с журналистом Энвером Мамедовым на встрече с журналистами-ветеранами в Москве

Как Мамедов стал дипломатом

В 1941 году Энвер Мамедов поступил в авиационное училище, но вскоре его оттуда отчислили. После этого он посещал курсы военных переводчиков разведывательного управления Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В 1941–1942 годах он служил в Красной армии.

Мамедов получил ранение и был демобилизован. Его воинское звание — старший лейтенант. Как вспоминал журналист, тогда командование решило направить его в распоряжение Наркомата иностранных дел.

«Меня вызвали в Москву и объяснили, что я должен перейти в ведомство, ведающее внешней политикой. Я возражал, а потом, когда я уже был зачислен в работники Наркоминдела, написал рапорт своему начальству с протестом на это назначение. Когда он остался без ответа, я написал рапорт на имя Верховного главнокомандующего, где утверждал, что не стоит меня, офицера, не имеющего никакой дипломатической подготовки, направлять в распоряжение тех, кто занимается отношениями с другими государствами», — вспоминал Мамедов в интервью агентству международной информации «Новости-Азербайджан».

Фото: Дмитрий Козлов/РИА Новости Энвер Мамедов принимает участие в совещании зарубежных представителей и собственных корреспондентов Агентства печати «Новости»

Ему объяснили, что отказываться не стоит. Так, в 20 лет Мамедов оказался в Наркомате иностранных дел. Сначала его отправили в Италию, где только свергли лидера Национальной фашистской партии премьер-министра Бенито Муссолини, но некоторые территории все еще оставались под его контролем.

В посольстве СССР в этой стране было всего три дипломата, одним из которых был пресс-атташе Энвер Мамедов. «Мне было поручено помогать возвращению на родину советских военнопленных, которые, несмотря на все сложности, бежали из немецких концлагерей, пробирались на север Италии, где участвовали в борьбе против гитлеровцев, даже организовывали партизанские отряды», — вспоминал переводчик.

Как Мамедов попал на Нюрнбергский процесс

В 1945 году Мамедова ожидало новое назначение — он был отправлен в Нюрнберг. Там его назначили замначальника бюро переводов во время военного трибунала.

«Когда меня спросили, как я отношусь к тому, чтобы поехать на Нюрнбергский процесс <...>, я сказал, что мечтаю о том, как бы увидеть в тюремных камерах этих негодяев и убийц. Так как я видел, что они творили на нашей земле, я сказал, что в любом качестве буду там.

Но практически это качество превратилось в синхронного переводчика, поскольку хотя я был маленьким начальником, но пришлось самому садиться и переводить», — рассказывал Мамедов.

Вместе с ним работал Олег Трояновский, который потом был послом в Японии и Китае.

Фото: Н. Максимов/РИА Новости Энвер Мамедов после подписания соглашения о сотрудничестве с Государственным комитетом по радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР

Когда Мамедов получил первое образование

Спустя несколько лет после войны Мамедов решил получить высшее образование. Из МИД переводчик уволился в 1950 году. В 1953-м он окончил Первый московский государственный институт иностранных языков.

После получения образования он устроился работать главным редактором в Главную редакцию вещания на США, Англию и Латинскую Америку.

«Стал много писать и был включен в число нескольких политобозревателей, которых назначало политбюро. Чтоб понятнее было их значение, можно сказать, что зарплата у нас была как у министров, были прикрепленная машина, секретарь-референт — все, на мой взгляд, не очень нужные, так сказать, вещи. Но важно было другое — то, что мы имели доступ к секретным материалам Министерства иностранных дел и некоторых других организаций», — рассказывал Мамедов

В конце 1950-х Мамедов вернулся в МИД на должность советника-посланника посольства СССР в Вашингтоне. В 1959-м он окончательно ушел из внешнеполитического ведомства в журналистику.

Что Мамедов делал в США

Мамедов стал главным редактором журнала «СССР», в 1959–1960-х — главным редактором, первым замначальника Совинформбюро, с 1961-го — первым зампредом Агентства печати «Новости» (АПН). После этого больше 20 лет был первым зампредседателя Госкомитета СССР по телевидению и радио (1962–1985). До 1992 года работал политическим обозревателем АПН, долгие годы был советником главного редактора РАМИ «РИА Новости».

«Наиболее интересной мне показалась моя работа в качестве главного редактора журнала „СССР“, который мы выпускали в Соединенных Штатах на английском языке, а со своей стороны США печатали журнал „Америка“ и распространяли у нас. Тиражи были ограничены — примерно 52 тысячи экземпляров, но журнал пользовался большой популярностью. <...> К примеру, мы впервые дали рассказ о личной жизни маршала Жукова. Даже я помню, когда был у него на даче, он нехотя, но все-таки согласился на снимок, где он гребет в лодке, в которой сидят его дочери», — вспоминал Мамедов.

За период с 1962 по 1985 год сменилось четыре председателя Гостелерадио, но первым заместителем неизменно оставался Энвер Мамедов.

Как Мамедов возродил отечественную журналистику

Журналист предложил создать свое развлекательное радио — именно так появилась станция «Маяк». Позже начали вещание четыре всесоюзных телеканала.

В 1970 году на пост председателя Гостелерадио пришел дипломат, фаворит генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, Сергей Лапин, который выступал за жесткую цензуру. Мамедову пришлось защищать многие фильмы.

«Иронию судьбы, или С легким паром» снимали во время брежневской антиалкогольной кампании. После долгих дискуссий в ЦК Мамедов смог добиться, чтобы этот фильм вышел в кинотеатрах. Также ему удалось защитить картину «17 мгновений весны», которую не хотели выпускать из-за того, что «нацисты в ней выглядели умно».

Как вспоминал народный артист СССР и теледиктор Игорь Кириллов, Лапин всегда и во всех вопросах советовался с Мамедовым. По его словам, Энвер всегда знал, как и когда показать тот или иной фильм.

Энвер Мамедов награжден семью орденами, десятью медалями. В 2011 году удостоен благодарности президента Российской Федерации за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность. В 2023 году он был представлен к ордену Александра Невского.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Многие считают Мамедова основателем советского телерадиовещания

Что говорят о Мамедове

Советский и российский диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова рассказала «Газете.Ru», что имя ушедшего из жизни Энвера Мамедова на телевидении звучало гордо и недоступно, его произносили с придыханием.

«Мы знали, что он очень строгий руководитель. При нем на телевидении появилось много новых программ. Сергей Георгиевич Лапин и Энвер Назимович Мамедов — это были имена, которые с придыханием говорили. Действительно жалко, что уходят такие люди, и как хорошо, что были такие руководители, это замечательно. Самые добрые пожелания в его уход», — сказала Шатилова.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал NEWS.ru, что не был знаком с Энвером Мамедовым, но очень много слышал о нем от своих учителей и старших товарищей, особенно когда работал на телевидении.

«Это был действительно уникальный человек, легенда советской дипломатии и советской журналистики. Он прошел войну, был переводчиком на Нюрнбергском процессе, возглавлял то самое легендарное Совинформбюро и уже позже возглавлял и Агентство печати „Новости“. Мамедов оставил очень хорошую память о себе, воспитал целую плеяду последователей, многие из которых до сих пор являются руководителями СМИ», — сказал Соловьев.

Он отметил, что если человек активно занимается научной деятельностью, если он творчески подходит к своей профессии, то долго проживет.

«Это пример для всех нас, потому что наш легендарный коллега прожил больше 100 лет. Я могу выразить самые глубокие соболезнования от имени Союза журналистов России, семье и коллегам», — заключил Соловьев.

Мамедова похоронят 11 сентября на Троекуровском кладбище в Москве.

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