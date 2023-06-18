Жириновский плеснул соком в Немцова: история главного телескандала 1990-х 28 лет назад глава ЛДПР и нижегородский губернатор устроили в прямом эфире шоу на фоне теракта в Будённовске

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы РФ Владимир Жириновский и лидер фракции СПС Борис Немцов

Российская политика 1990-х годов часто превращалась в фарс. Он был бы даже смешным, если бы не происходил на фоне коллапсирующей экономики и войны в Чечне. Спор в прямом эфире между лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и губернатором Нижегородской области Борисом Немцовым превратился в скандал, где дело дошло до обливания соком, угроз и попытки подраться. Рейтинги передачи «Один на один» взлетели, а инцидент с соком вошел в историю отечественного телевидения. Как это было — в материале NEWS.ru.

Почему Немцов и Жириновский не любили друг друга

Борис Немцов не любил Владимира Жириновского, последний отвечал губернатору тем же. В 1994 году лидер ЛДПР был на пике своей популярности и политического влияния. Он выиграл выборы в Думу 1993 года. Именно тогда российское телевидение обогатилось новым мемом. «Россия, одумайся, ты одурела», — заявил писатель Юрий Карякин в день подведения итогов первых парламентских выборов в РФ.

В июне 1994 года Владимир Вольфович приехал в Нижний Новгород, чтобы выступить перед своими сторонниками. Приём со стороны местных властей ему не понравился — ему не организовали официальную встречу. Он разозлился. Вместе с охраной и соратниками Жириновский практически начал штурмовать резиденцию губернатора Немцова.

Последнего не было на месте. Охрана Немцова не оказала серьезного сопротивления. В течение двух часов Жириновский с помощниками хозяйничали в кабинете губернатора. Серьёзных последствий для участников штурма не было. Более того, приехавший на место Немцов спокойно и с улыбкой пообщался с Жириновским. Казалось, что конфликт исчерпан.

Фото: Сергей Величкин и Владимир Родионов/РИА Новости Владимир Жириновский и Борис Немцов перед началом выступления президента РФ в Мраморном зале Кремля

Обострение конфликта

В июле 1994 года президент Борис Ельцин отправился на теплоходе по Волге встречаться с местными губернаторами. Вслед за ним устремился Владимир Жириновский. На каждой остановке либерал-демократ устраивал митинги, оскорблял Ельцина и критиковал его политику. Лидер ЛДПР так досаждал Ельцину, что последний, как рассказал позже Немцов в книге «Исповедь бунтаря», попросил задержать Жириновского. Губернатор Нижнего Новгорода открыл шлюзы и посадил теплоход ЛДПР на мель.

Жириновский запомнил тот случай и при каждой возможности старался публично уколоть Немцова. В итоге Немцов и Жириновский решили свести счёты в эфире программы «Один на один» на глазах телезрителей.

Дискуссия на фоне теракта

Чего не ожидали участники диспута, так это того, что их выяснение отношений придётся на одну из самых трагичных страниц в истории России. В мае — июне 1995-го многим в Москве казалось, что режим Джохара Дудаева в Чечне доживает последние дни. Его боевиков вытеснили в горы. Российская армия брала один укреплённый пункт за другим.

13–14 июня пал Шатой, временная столица Дудаева и Ножай-Юрт. Президент Ельцин был так уверен в победе, что было объявлено о проведении выборов в чеченский парламент осенью 1995 года. Катастрофичность положения понимали и в штабе Дудаева. Чтобы изменить ситуацию, Шамиль Басаев устроил рейд в Ставрополье и захватил 14 июня более тысячи заложников в больнице Будённовска, расположенного в 125 километрах от границы Чечни.

Басаев быстро собрал пресс-конференцию, на которой выдвинул условие: он отпустит заложников, если Москва начнет переговоры и выведет войска из Чечни. Российская сторона решила штурмовать больницу. Результат — 33 трупа, в основном заложников и российских правоохранителей.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Олег Морозов, Владимир Жириновский и Борис Немцов

Конфликт в эфире

18 июня Немцов и Жириновский встретились в студии ведущего Александра Любимова и стали выяснять отношения прямо в ходе обсуждения теракта. Отношение к происходящему в Будённовске у оппонентов было абсолютно разным. Лидер ЛДПР 15 июня лично побывал в городе, пообщался с силовиками и местными жителями и сделал вывод: надо штурмовать больницу. О чём и заявил в прямом эфире.

Немцов же настаивал на необходимости переговоров. «В результате штурма Басаев останется живой, а погибнут невинные люди. Что это за идеи человеконенавистнические, я понять не могу», — возразил губернатор.

После этого Немцов назвал оппонента безумцем, идеи которого «слушать не нужно». «Не имея ничего за душой, кроме болтовни, стать президентом — маловато», — поддел идейного противника глава Нижегородской области.

Жириновский обрушился с ответными выпадами: «Что вы сделали как губернатор? Кроме сифилиса и преступников, что еще есть? Дифтерия? Разваленные колхозы?»

Соком в лицо

В ответ Немцов извлек американскую редакцию журнала Playboy и в прямом эфире припомнил Жириновскому скандальное интервью этому изданию. В нём политик заявил, что спал с 200 женщинами, предложил американской журналистке Дженифер Гулд и её переводчице заняться групповым сексом со своим охранником, пообещав присоединиться позже.

Обстановка в студии быстро накалялась.

Немцов: Мы вас вылечим!

Жириновский: Да не надо лечить нас!

Немцов: У нас два укола — и всё.

В ответ Жириновский схватил стакан с соком, который в одних источниках считается апельсиновым, а в других — соком манго, и плеснул его в лицо Немцова. Сок залил пиджак и рубашку губернатора, попал ему на лицо. Немцов в ответ пытался плеснуть соком в Жириновского, но промахнулся. Ведущий программы Александр Любимов быстро простился со зрителями. Эфир прекратился, но «битва при Останкино», как назовут скандал в «Коммерсанте», на этом не закончилась. Уже за кадром Жириновский кинул в Немцова пудреницей с тальком, охрана лидера ЛДПР потребовала привести милицию и задержать Немцова.

Ни в Бутырский, ни в Лефортовский СИЗО, как того требовал Жириновский, Немцова никто не отправил. Программа Любимова «Один на один» получила необычайную рекламу. Через 20 лет, в 2015-м, Немцова застрелили в центре Москвы, Жириновский умер в 2022 году. А тот скандал с поливанием соком помнят до сих пор.

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