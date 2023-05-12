25 лет назад Ельцин дал первую пресс-конференцию в интернете: как это было 12 мая 1998 года президент России впервые ответил на вопросы пользователей Всемирной паутины

Фото: Сенцов Александр/Фотохроника ТАСС

12 мая 1998 года. Президент Борис Ельцин отвечает на вопросы пользователей интернета

Борис Ельцин был первым главой российского государства, который обратился к интернет-аудитории. В этом президент был новатором, надолго проложившим путь многочисленным российским чиновникам в сетевую среду. От поползновений хакеров и нелицеприятных вопросов Ельцина охраняли спецслужбы и американская телекомпания. Какой вышла та пресс-конференция в интернете — в материале NEWS.ru.

Каким был интернет в конце XX века

Интернет в том виде, каким он существовал в 1990-х годах, был настоящим Диким Западом. «Детка, тебя тут могут послать», — это не хвастливая фраза, это проза первых 20 лет общения в Рунете. Посылали, надо сказать, всех — от депутата Алксниса до российских олигархов. Неудачно подставившийся чиновник или мэр мог огрести таких оскорблений, что потом ещё долго возмущался в «нормальных» СМИ на тему «распоясались в этих ваших энторнетах».

Но первым из российской верхушки, кто радостно спустился в дебри полуанархической тогда Сети, был Борис Ельцин. На 12 мая 1998 года было анонсировано, что глава государства даст настоящую пресс-конференцию в интернете. Причем вопросы задать может любой. Правда, личный сайт Ельцина находился в зачаточном состоянии. Поэтому к организации конференции привлекли американскую телекомпанию MSNBC.

Вопросы, обращённые к первому президенту, тщательно фильтровались. Уже позже стало известно, что на сайт их поступило около четырёх тысяч. Американцы отобрали 15, из которых три были от граждан России, четыре от граждан США, а остальные раскиданы по всему миру. Потом такую недопредставленность России объясняли тем, что отечественный сегмент интернета был ещё слабо развит. Всё-таки страна была не самой богатой, компьютеры имелись далеко не у всех, не говоря про доступ в интернет. Войти в Сеть можно было, как правило, по специальным карточкам через dial-up-модем, подключенный к проводной телефонной линии.

Фото: Смольский Сергей/Фотохроника ТАСС Интернет сейчас и интернет 30 лет назад — два совершенно разных пространства, причем не только в технологическом, но и в социальном смысле

Как готовили пресс-конференцию Ельцина в интернете

С точки зрения технической организации конференция была не вполне «сетевой». Американцы не просто фильтровали сообщения, но и через свою студию связывались с российской, а там уже Ельцину зачитывали сам вопрос. Но даже в таком формате президент России вошёл в топ-5 политических лидеров, которые провели онлайн-конференции. Интересно, что американцев среди них не было — сплошь европейцы, включая канцлера Германии Гельмута Коля.

Конференция с самого начала несла на себе мощный политтехнологический заряд. Экономика страны вроде бы оправилась после турбулентных лет первого срока. Первая чеченская война была, по сути, проиграна, но рост благосостояния это как-то затушевал. При этом российский парламент был крайне недоволен правлением Ельцина, доминировавшие в нём депутаты КПРФ и из союзники намеревались отправить Бориса Николаевича в отставку. Им нужен был повод, но до дефолта в августе 1998 года было ещё несколько месяцев.

А пока президент Ельцин пытался набрать дополнительные очки рейтинга, подавая себя как прогрессивного лидера, находящегося на гребне самых современных технологий. И, быть может, если бы отобранные американцами вопросы хоть как-то соотносились с жизнью России, что-то бы да получилось.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин в одной из московских школ

Какие политические вопросы задавали Ельцину

Американцы отфильтровали вопросы, которые во многом отражали их подход и их понимание ситуации в России. В 13:30 началась конференция, в которой президенту России помогали два переводчика, а выделенный под неё сервер сумел пережить 20 хакерских атак.

Ельцин поприветствовал всех фразой: «Добрый день, граждане интернетовцы!»

И гарант тут же стал выдавать базу. Ельцин радовался тому, что отношения с США и «Большой семеркой» цветут и пахнут. Отвечая на один из вопросов, Ельцин заявил, что Россия, в принципе, готова сократить стратегическое ядерное вооружение в два-три раза. Потом пошли ответы, что у него в целом отличные взаимоотношения с лидерами Запада. Под конец Ельцин предложил встретиться всем главам «Большой семерки» в Москве в 2000 году.

Заодно Борис Николаевич решил развеять всяческие инсинуации вокруг торговли ядерными материалами. Мол, Москва ничего и никому не продает. Да, носятся слухи, что снабжаем Иран и Германию, но это ложь — ядерное оружие или материалы эти страны от нас не получали и не получат. И так как большая часть слухов такого рода шла из США, тут же заверил, что в России уже наступила эпоха свободы слова. Намёк был вполне однозначный — если об этом не знают у нас, значит, этого нет. Иначе бы журналисты давно раскопали.

«У нас нет никаких ограничений в отношении того, какой вопрос можно задать, а какой нет. Задавайте, пожалуйста, любой вопрос, и вы в том числе задавайте для проверки... Я и дальше буду вести такую линию — линию реформ, линию демократии, линию рыночной экономики. Чтобы ни в коем случае не вернуться в коммунистический психоз», — заявил Ельцин, некоторым образом проецируя неприятности взаимодействия его администрации с Госдумой, которая на тот момент частично контролировалась КПРФ.

Правда, поток патоки был внезапно прерван вопросом, а как же господин президент собирается строить сильную страну с сильной экономикой в условиях разгула организованной преступности и малых зарплат милиции. Ельцин ответил с некоторой прямотой: «По сравнению с развитыми западными странами зарплата в России действительно ниже, и не только у милиции, но и у учителей, врачей и у других. Но это, конечно, не значит, что, допустим, учителя у нас не учат, врачи не лечат, а милиция не занимается своим делом».

После этого он рассказал о борьбе с преступностью. Что в этом направлении будут приняты меры. Просто правоохранителям не стоит ждать большой заработной платы — им надо было работать на голом энтузиазме или выкручиваться кто во что горазд.

Фото: Президентский центр Бориса Ельцина Фрагмент из архива протокольной съемки первого президента России Бориса Ельцина

Чем закончилось интернет-общение Ельцина с пользователями

На этом, в общем-то, серьезные вопросы к Ельцину закончились. Были ещё вопросы про его здоровье и не курит ли он. На что президент радостно и поспешно ответил, что нет, он не курит. А насчёт своего здоровья заявил: «Я должен сказать, что хорошо себя чувствую». Также у Ельцина спросили о его отношении к Горбачёву. Тут у президента немного сдали нервы, и он резко и кратко ответил, что «думал о нем плохо, сегодня вообще не думаю».

Одним из самых неожиданных стал вопрос из Ирландии про шевелюру Ельцина. Мол, у него она такая шикарная, что возникает вопрос — а кельтов в президентском роду точно не было? Ельцин с некоторой обидой и недоумением заявил, что волосы у него самые обычные, ирландцев в роду не было — он обычный уральский мужик. А прическа хорошая, потому что о нём заботятся его жена и дочь.

Под конец сетевой пресс-конференции Борис Ельцин ещё раз пообещал, что будет и дальше проводить реформы, чтобы «ни в коем случае не вернуться в коммунистический психоз — нет и еще раз нет». На этом получасовая конференция закончилась. Президент покинул студию.

Всего за конференцией следили два миллиона человек, что по тем временам было огромными цифрами. Хотя Ельцин отреагировал только на 15 вопросов, его пресс-служба пообещала, что оставшиеся четыре тысячи не оставят без ответа. Но впоследствии об этом обещании как-то позабыли: в стране возникли проблемы посерьезнее...