Как устроена нейросеть «Жириновский»: видео, голос, предсказания Искусственный интеллект представляется цифровым учеником лидера ЛДПР, скончавшегося год назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Презентация нейросети «Жириновский»

Нейросеть «Жириновский» презентовали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Искусственный интеллект представляется цифровым учеником лидера ЛДПР, скончавшегося год назад, и говорит его голосом. Зачем нужна нейросеть «Жириновский», как она работает и есть ли у нее прототипы на основе личностей других политиков, рассказывает NEWS.ru.

Зачем нужна нейросеть «Жириновский»

О создании нейросети «Жириновский» члены ЛДПР заявили 6 апреля 2023 года, в годовщину смерти основателя партии, после открытия памятника на его могиле.

«К следующей годовщине Университет мировых цивилизаций оцифрует все научные труды основателя ЛДПР: выступления, письма, комментарии, это порядка 18 000 часов записи. На их базе будет создана первая в мире политическая нейросеть „Жириновский“», — рассказали в ЛДПР.

В партии также заявляли, что «опираясь на эту базу данных, цифровой алгоритм сможет давать советы, оценки и новые прогнозы развития ситуации в России и мире».

«Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире — о том, что и предвидел Владимир Вольфович. Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом „Жириновский“ оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России и всего мира», — заявлял лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Фото: Фотобанк «Росконгресс»

Какую цель ставят перед ИИ «Жириновский»

Презентацию прототипа нейросети «Жириновский» на ПМЭФ-2023 провели Леонид Слуцкий и депутат Госдумы Владимир Кошелев. В партии это изобретение назвали «очень сложным» для ЛДПР и «очень важным для России проектом». Слуцкий заявил, что алгоритм является «учеником и последователем» Жириновского.

«Мы показали первую примерную модель алгоритма. Будем и дальше его развивать, не превращая в краткосрочный политический хайп, а выдерживая нашу первостепенную цель — обеспечить доступ к интеллектуальному наследию Владимира Вольфовича для каждого жителя России», — заявил Слуцкий.

По словам Кошелева, проект цифрового алгоритма «Жириновский» является «в первую очередь исследовательским и научным». Он добавил, что искусственный интеллект сегодня становится инструментом влияния на умы и формирования повестки.

«Эта повестка далеко не всегда дружественная по отношению к России. Поэтому, трезво осознавая все опасности и угрозы, рискуя столкнуться с критикой и непониманием, мы всё-таки должны вести собственные разработки. И стремиться быть первыми», — заявил Владимир Кошелев.

Ранее в ЛДПР не исключали, что к 2030 году алгоритм будет подключен ко всем доступным большим данным и «станет полноправным участником управления страной — консультантом и помощником главы государства». Также в организации рассматривали нейросеть как помощника в создании партийной программы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий

Что ответила нейросеть «Жириновский» про Зюганова, выборы в США и СВО

«Кибер-Жириновский» предстал перед участниками ПМЭФ-2023 с экрана в виде цифрового гуманоида синего цвета. С ним можно было говорить, и спустя какое-то время после вопроса алгоритм выдавал в ответ сгенерированные фразы голосом лидера ЛДПР.

Нейросеть заявила, что является «первым цифровым учеником Владимира Жириновского, который учится на его мыслях и его высказываниях», а также старается «применять его стиль и идеи в своих ответах».

Отвечая на вопрос о лидере КПРФ, нейросеть «Жириновский» сказала, что Геннадий Зюганов «только словами трещит, а по делу ничего не делает». «Пустые обещания, фальшивые идеалы — вот его запор», — добавил алгоритм (цитата приводится дословно).

Также «цифровой ученик» Владимира Жириновского ответил на вопрос о том, что делать с Украиной. Помолчав несколько секунд, алгоритм назвал соседнее государство «политическим болотом, полным предателей и русофобов».

«Нужно прекратить кормить эту страну, закрыть границы и забыть про нее», — заявила нейросеть.

Работающие на ПМЭФ журналисты NEWS.ru поинтересовались у нейросети «Жириновский», когда окончится СВО. «Специальная военная операция на Украине продолжится до полного восстановления мира и безопасности русских людей. Мы не оставим наших соотечественников на произвол судьбы. Победа России неизбежна, и мы достигнем всех поставленных целей», — ответил ИИ.

При этом нейросеть не смогла называть имя будущего президента США. Она заявила, что им станет тот, кого выберут граждане. Зато нейросеть «Жириновский» ответила на вопрос о том, может ли ИИ править миром: «Искусственный интеллект — это опасная игрушка, которая может привести к гибели человечества. Пусть лучше миром правят настоящие люди, а не какие-то машины без души».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Презентация нейросети «Жириновский»

Появится ли нейросеть «Зюганов»

Как сообщил NEWS.ru пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, в компартии не собираются создавать свою нейросеть.

«У нас есть свои идеи по реализации нашей программы, по донесению нашей программы до избирателей, а не заменой ее на искусственный интеллект. Это совершено не имеет отношения к изменению страны в лучшую сторону», — заявил Ющенко.

По его словам, нейросети сейчас находятся в тренде, но они не могут заменить деятельность политической партии.

«В ЛДПР много креативных людей. Они пытаются работать на поле молодежи, которая сидит в компьютерах. В основном это маркетинговый ход с целью привлечения внимания, но не вижу в этом серьезной эффективности», — добавил Ющенко.

При этом в апреле на партийном совещании КПРФ в Якутске были представлены первые попытки взаимодействия с ИИ с помощью нейросети Midjourney. Коммунисты попытались смоделировать образы региональных партийных лидеров, в том числе главы Хакасии Валентина Коновалова, экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, депутата Госдумы от Бурятии Вячеслава Мархаева и других политиков.

«Получилось спорно, но интересно. Где-то удачно поймали образ регионального лидера, где-то нет. Первые попытки не судим строго», — заявлял один из лидеров КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов.

Фото: Фотобанк «Росконгресс» Презентация нейросети «Жириновский»

В «Единой России» задумались об использовании искусственного интеллекта

В «Единой России» не исключают использования искусственного интеллекта на выборах как для аналитики и прогнозирования, так и «для творческих подсказок».

Как рассказывал замсекретаря генсовета партии власти Сергей Перминов, использование нейросетей может способствовать привлечению новых сторонников «Единой России», а также помочь в презентации планов организации. В ходе осенней выборной кампании 2023 года единороссы планируют пользоваться как возможностями зарубежных нейросетей (ChatGPT или Midjourney), так и отечественным продуктом (Kandinsky от «Сбера»).

Как считает политолог Илья Гращенков, в политике нейросети пока не имеют прикладного значения. По его мнению, использование чат-бота с искусственным интеллектом GPTchat носит «исключительно хайповый характер», так как применять его для сложных целей (создания стратегии, лозунгов) «пока мало кто умеет, да и сам уровень интеллекта пока невысок».

«Наши депутаты оказались в том же положении, что и их коллеги по всему миру. С помощью экзотического ИИ политики пытаются апеллировать к молодежи, интернет-пользователям, интеллигенции. Однако у большинства наших парламентских партий другой ядерный электорат, для которого важны социальные гарантии, а не яркая агитация», — отметил Гращенков.

Как зарубежные политики используют кибертехнологии

Использование искусственного интеллекта — не новое явление в мировой политике. Например, в мае премьер-министр Дании Метте Фредериксен выступила перед парламентом с речью, частично написанной чат-ботом ChatGPT.

Что касается цифровых копий политиков, то еще в 2014 году нынешний премьер Индии Нарендра Моди использовал собственную голограмму во время общения с избирателями. Это позволяло ему присутствовать одновременно на сотнях митингов своих сторонников. В 2012 году Моди спроецировал 26 собственных голограмм во время путешествия по штату Гуджарат. По словам политика, такой образ должен показать миру, что Индия использует в политике самые современные технологии.

Свое голографическое изображение демонстрировал в 2014 году Реджеп Тайип Эрдоган, занимавший тогда пост премьер-министра Турции. Тогда на митинге в городе Измир перед избирателями появилась гигантская полупрозрачная фигура лидера Партии справедливости и развития. В том же году Эрдоган впервые стал президентом.

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