В КПРФ рассказали, будут ли создавать собственную нейросеть Представитель КПРФ Ющенко заявил, что в партии не будут создавать нейросеть

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В КПРФ заявили, что в партии нет идеи создать нейросеть, заявил пресс-секретарь общественной организации Александр Ющенко. Таким образом он прокомментировал NEWS.ru сообщение о презентации нейросети «Жириновский» от ЛДПР.

У нас нет идеи создать нейросеть. У нас есть свои идеи по реализации нашей программы, по донесению нашей программы до избирателей, а не заменой ее на искусственный интеллект. Это совершено не имеет отношения к изменению страны в лучшую сторону, — заявил Ющенко.

Ранее стало известно, что ЛДПР представит нейроcеть «Жириновский» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В партии отметили, что массив данных загружен в нейросеть, алгоритм ужe работает и в данный момент проходит его обучение и тестирование. Задача нейросети «Жириновский» будет исключительно проcветительской.