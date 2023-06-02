В России появится нейросеть для поиска пропавших животных

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В России создадут систему для поиска домашних животных, разработкой займется компания — создатель системы распознавания лиц NtechLab. Об этом ТАСС рассказал представитель компании Александр Томас. По его словам, в настоящее время готовится первое тестирование новинки в нескольких регионах страны.

Компания выпустила первую версию системы распознавания домашних животных, — кошек и собак — и готовится к ее тестированию в нескольких регионах России. В качестве сценариев обсуждаются бесплатный Telegram-бот, приложение для мобильного телефона и веб-сайт, — сказал Томас.

Разработчики предполагают, что люди, потерявшие или нашедшие животных, смогут загружать их фотографии, а искусственный интеллект сравнит снимки. По словам Томаса, со временем животных технически можно будет искать в том числе по городским камерам видеонаблюдения, однако в настоящее время работа сервиса в подобном формате не обсуждается.

Ранее сообщалось, что представители целого ряда технологических корпораций и ведущих университетов мира разместили совместное заявление, в котором указывается на высокий риск искусственного интеллекта для человечества. Такую перспективу они сравнили с пандемией или даже ядерной войной.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила, что в России в ближайшие годы появится Цифровой кодекс — свод законов, норм и правил, регулирующих развитие искусственного интеллекта, в котором будет прописана и ответственность разработчиков ИИ.