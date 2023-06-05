В Госдуме решили бороться с дипфейками от нейросетей В Госдуме начали работу над концепцией закона о маркировке контента нейросетей

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В Госдуме приступили к разработке концепции закона о маркировке контента нейросетей, заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. По его словам, это позволит снизить риски от распространения дипфейков.

Мы приступили к разработке концепции законопроекта о маркировке генеративного контента. Изучаем законодательный опыт других стран, консультируемся с экспертами, работаем над формулировками базовых дефиниций. Цель законопроекта — снизить риски использования продуктов, созданных при помощи технологий искусственного интеллекта. В частности, так называемых дипфейков, — сказал Горелкин.

Он добавил, что нейросети уже научились генерировать «очень правдоподобное видео», этот инструментарий становится все более доступным.

Ранее сообщалось, что директор по развитию «Авито Работа» Дмитрий Пучков рассказал, какие профессии в XXI веке наиболее актуальны, а также назвал те направления, которые могут исчезнуть. По его словам, если какое-то количество профессий исчезает, то тут же появляется новый большой блок профессий, связанных прежде всего с обслуживанием агрегатов, автоматов, роботов и так далее.

Рост общественного интереса и при этом озабоченности в отношении ИИ в последние месяцы вызвали успехи в развитии технологий генеративных нейросетей вроде ChatGPT. Эксперты видят опасность таких технологий по многим направлениям, от создания высококачественных фейков и угрозы для интернет-безопасности до рисков на глобальном рынке труда.